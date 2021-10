Eventos de diversas áreas movimentam cidade histórica mineira

pontos A cidade histórica mineira de Tiradentes abriu nesta quinta-feira (21) a 5ª edição da Semana Criativa, um evento tradicional que não foi realizado no ano passado. A programação, espalhada por diversos da cidade, vai até domingo (24) e inclui apresentação de diversas manifestações culturais e de saberes e expressões tradicionais da região.

No total, estão previstas mais de 40 atividades, entre as quais, exposições, oficinas e palestras sobre artesanato, gastronomia, design, escultura, arquitetura e outras expressões culturais.

Os criadores dialogam e apresentam suas obras ao público em geral e também a comerciantes. As atividades ocorrem em diferentes pontos da cidade, incluindo a loja da Semana Criativa. A programação pode ser vista no site do evento.

Entre as exposições programadas estão Design Feito à Mão, Gerações, Minha Casa em Mim, Desdobramentos e Redescobrindo Chico Ribeiro. Estão previstas rodas de conversa sobre temas como O Design Ontem e Hoje, Design, Ancestralidade e Afeto e Usar Madeira É Legal?.

Entre as palestras programadas, destacam-se Giros Criativos, O Uso das Cores como Elemento Fundamental no Desenvolvimento de uma Coleção, Design e Gênero, Das Mãos para o Coração, um Olhar sobre o Barroco e o Artesanato Mineiro e O Lugar do Feito à Mão na Contemporaneidade, entre outras.

A Semana Criativa de Tiradentes foi criado para divulgar saberes de tradição, buscando apresentá-los ao público como forma de manter conhecimento desenvolvidos pela população da região e evitar que estes se percam ou caiam no esquecimento.

O encontro promove intercâmbio entre diferentes tipos de criadores e artistas, buscando construir pontes entre artesãos com relação com os saberes tradicionais e novos produtores, como designers.