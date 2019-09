Ex-gestora de órgão de Rondonópolis é multada por não enviar editais ao TCE

Assunto:MONITORAMENTO

Interessado Principal:PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPO NOVO DO PARECIS

JOÃO BATISTA CAMARGO

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, sob a gestão do prefeito Rafael Machado, disponibilizou as informações referentes aos concursos públicos e aos processos seletivos no Portal Transparência, cumprindo a Lei de Acesso à Informação. Diante dessa constatação, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso, na sessão ordinária de 04/09, certificou cumprimento de determinação constante no Acórdão 48/2018-SC.

No julgamento do Monitoramento (Processo nº 314285/2018), a Segunda Câmara acompanhou voto do relator do processo, conselheiro interino João Batista Camargo, pelo cumprimento das determinações.