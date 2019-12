Executivo participa do prêmio “Mérito Legislativo Empresarial 2019”

Mesmo com as chuvas, a população está comparecendo em massa nas comemorações dos finais de semana do Natal Feliz. Além da decoração de luzes, de personagens tradicionais do Natal, Papai Noel , Presépio que remete o nascimento de Jesus, as delicias da culinária regional é também uma das atrações do evento que está sendo realizado nos finais de semana, no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingo de Campos – Fiotão.

As instituições filantrópicas Nossa Terra Nossa Gente, Anfemat, Cáritas, Lions, Rotary Clube, Conselho Central de Várzea Grande São Vicente de Paulo e de Jesus Unidos com Cristo são as responsáveis em produzir os pratos da culinária tradicional de Várzea Grande e vem conquistando o público presente.Todas as entidades estão apostando no que existe de melhor e gostoso para atrair um maior número de consumidores.

Neste ano, a praça gourmet foi montada em um espaço estratégico, em frente ao palco principal, dando às famílias a oportunidade de fazer comer , e ao mesmo tempo, assistir aos espetáculos. A proximidade com a área onde esta instalada o parque infantil também é um diferencial e que tem agradado a todos, principalmente, os pais que tem filhos pequenos.

Luiz Humberto Queiroz da Silva, morador do bairro Cristo Rei é um exemplo. Depois de percorrer toda a área reservada para o evento natalino, parou para fazer um lanche, sem perder de vista, os dois filhos que brincavam no parque. “Estou encantado com tudo isso e quero voltar no outro fim de semana, desta vez também com os meus sobrinhos, que tem a mesma idade de meus filhos, entre 6 e 10 anos”, comentou o visitante, que enquanto aguardava o pedido não perdeu de vista os seus pequenos.

A professora aposentada Célia Maria de Moraes se surpreendeu ao saber que o Natal Feliz já está na sua 5º edição. “Esta e a primeira vez que participo desse evento e achei tudo perfeito. Hoje vim acompanhada de uma amiga, mas na semana que vem quero voltar com a minha filha e os meus netos”, comentou a moradora do bairro Chapéu do Sol, que após visitar o espaço natalino, parou na barraca do Conselho Central de Várzea Grande – responsável pela comercialização das bebidas – para matar a sede.

Elenice Vanda da Silva Santana é moradora do bairro Cristo Rei, e também nunca tinha participado do evento natalino criado pela Prefeitura Municipal. “Já tinha ouvido falar e muito bem do Natal Feliz, mas ainda não tinha tido a oportunidade de participar dessa festa. Hoje eu e meu esposo viemos prestigiar a nossa filha que participa do Coral Canto e Encanto e que será uma das atrações da noite. A administração municipal esta de parabéns em proporcionar um ambiente familiar em um momento tão sublime quanto às festas de fim de ano, vale a pena participar”, disse a dona de casa aprovando as delícias da barraca Nossa Terra, Nossa Gente, que neste ano trouxe os cardápios: Galinha com arroz, costelinha de porco com arroz, paçoca de pilão, peixe frito e peixe seco.

Já os estudantes Marco Antônio e Jonas de Almeida, ambos de 17 anos, resolveram parar na barraca do Lions Clube para comer pastel e suco de laranja. Eles já participam há cinco anos do evento e aprovaram a mudança do local o que trouxe além de uma área mais ampla uma aproximação entre todos os visitantes, e as pessoas que são atração do local. “Tudo perfeito”, elogiaram os meninos.

O secretário de Educação, Silvio Fidelis, destaca que o espaço dedicado à gastronomia, enriquece o evento, pois além de mostrar a cultura local, também oferece o que temos de melhor na nossa culinária, não só para os visitantes da terra, mas também os turistas que visitam a cidade neste período de fim de ano. “A pluralidade de sabores agradam a todos os gostos”.

SATISFAÇÃO: Além da mudança do local, as instituições filantrópicas responsáveis pela manutenção e comercialização dos produtos na Praça Gourmet estão comemorando os lucros, obtidos na primeira semana do evento.

A presidente do ‘Nossa Terra, Nossa Gente’, Vilma Felfili, disse que no final de semana passada, a equipe conseguiu vender 100 refeições e se surpreendeu com o grande público. “Participamos desse evento há cinco anos e a nossa barraca sempre foi prestigiada, porém esse ano, a procura foi maior e para a nossa surpresa, já na abertura do evento. Já reforçamos e aumentamos a quantidade de comida para atender a todos que vieram saborear os nossos pratos”.

Na barraca do Lyons Clube a equipe comandada por Elza Marinho, também não tem o que reclamar, contabilizou lucros na primeira semana do evento. “A procura foi grande e já aumentamos o estoque para esse fim de semana. O local mais amplo e atrativo, além da logística, está atraindo um maior número de público que vem prestigiar o evento e aproveitam para ajudar a quem precisa”, comentou.

O Conselho Central de Várzea Grande São Vicente de Paulo e de Jesus Unidos com Cristo, estão com a barraca de bebidas, e apontaram vendam significativa.

Segundo informou José Carmin, diretor do Lar dos Idosos, uma das instituições beneficiadas, a participação no Natal Feliz deste ano já superou as expectativas dos anos anteriores. “Na abertura do evento conseguimos vender todos os nossos produtos, que estavam previsto para aquele fim de semana. Estamos muito satisfeitos em poder voltar a participar deste evento que se tornou importante, não somente pela data natalina, mas pela corrente do bem que vai proporcionar a muita gente carente. Até o dia 22 de dezembro estaremos aqui participando ativamente deste grande evento”.

Confira a programação deste próximo final de semana:14/12 – Sábado – Das 19h às 21h. Banda Municipal de Várzea Grande; Academia Balé Solo, EMEB Honorato Pedroso de Barros; Escola Céu de Papel; EMEB Tenente Abílio de Moraes; musical da Escola Estadual Fernando Leite de Campos; apresentação de dança do ventre da Expressão Academia; dança moderna com Acamis e encerramento com a dupla Karol e Karoline.

15/12 – Domingo – Das 19h às 21h. Banda Municipal de Várzea Grande; EMEB Deputado Ary Leite de Campos; apresentações de siriri juvenil e dança do chorado pela Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT); EMEB Dirce Leite de Campos; apresentação do balé 'Flocos de Neve' da Casa de Artes; apresentações de balé e orquestra do Instituto Jaime Veríssimo de Campos Junior – Jaiminho e encerramento com Thiago Singer e banda.

Por: Katia Passos – Secom/VG