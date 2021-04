Expediente na sede do Procon-MT se encerra às 13h nesta quinta-feira (15)

O Procon Estadual informa que, nesta quinta-feira (15.04), o expediente na sede do órgão de defesa do consumidor será encerrado às 13h para desinfecção do prédio, com atendimento presencial até às 12h30min. A medida tem o objetivo de preservar a saúde e a segurança de servidores e consumidores, prevenindo o contágio do coronavírus (Covid-19).

O atendimento ao público será retomado na sexta-feira (16.04), no horário normal, das 08h às 17h.

A sede do Procon-MT está localizada na Rua Baltazar Navarros, nº 567 (antigo Sine), no Bairro Bandeirantes, em Cuiabá.

Atendimento online

Os consumidores que necessitarem registrar alguma reclamação de consumo podem utilizar os formulários online disponibilizados pelo Procon-MT. Para utilizar os formulários, basta ter acesso à internet, e-mail e ter em mãos informações pessoais, além dos dados referentes ao caso que será registrado. Na hora do cadastro, serão solicitados dados como: nome completo, endereço, formas de contato e descrição do caso.

Foram disponibilizados três formulários: 1) Formulário Titular: para aqueles que desejam registrar reclamações sobre um caso próprio, ou seja, os titulares; 2) Formulário Representante: disponível para quem deseja e tem autorização para registrar uma reclamação de um caso que ocorreu com outra pessoa, e é representante/procurador desta; 3) Formulário Retorno: destinado somente à consulta, ou retorno. Com o número da Ficha de Atendimento, o consumidor conseguirá consultar o andamento da sua reclamação.

Depois que o consumidor registrar e encaminhar todos os dados, o Procon Mato Grosso – no prazo de até cinco dias úteis – entrará em contato com a pessoa que registrou as informações, a partir dos meios de contato cadastrados. Neste momento, será explicada a situação do registro e comunicado o número da Ficha de atendimento (FA). Com esse número será possível acessar o Formulário de Retorno.

O Procon MT entrará em contato com o consumidor somente por meio dos canais oficiais de comunicação. Por isso, o consumidor precisa ficar atento e, em casos de desconfiança, deve certificar-se de que se trata mesmo da equipe de atendimento do órgão e, a partir daí manter a comunicação com o contato. Outra possibilidade de contato com o órgão é pelo link de triagem, no qual o consumidor que já tem uma reclamação registrada passa por uma análise e é encaminhado para o setor responsável pelo andamento do seu caso.

Acesse o CONTATO DE TRIAGEM.

Formulários:

FORMULÁRIO TITULAR

FORMULÁRIO REPRESENTANTE

FORMULÁRIO RETORNO

Plataforma Consumidor.gov.br

Os consumidores também podem utilizar a plataforma www.consumidor.gov.br, que está disponível nos sete dias da semana, 24 horas por dia. Mais de 800 empresas de diferentes áreas – telefonia, TV, internet, energia, água e esgoto, grandes redes do varejo, entre outras – estão cadastradas na plataforma. Para fazer uma reclamação, o consumidor deve acessar o site www.consumidor.gov,br e realizar o cadastro.