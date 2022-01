Exportações do agro somam US$ 9,9 bilhões em dezembro de 2021

Brasília (24/01/2022) – As exportações do agro somaram US$ 9,9 bilhões em dezembro de 2021, crescimento de 36,5% em relação ao mesmo mês de 2020, segundo análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com base nos dados do Ministério da Economia.

No acumulado de janeiro a dezembro, as vendas externas totalizaram valor recorde de US$ 120, 6 bilhões, alta de 19,7% na comparação com 2020, alcançando resultado histórico.

A soja em grãos liderou a lista de produtos exportados em dezembro, com participação de 13,8% do total e receita de US$ 1,4 bilhão, aumento expressivo de 1.210,9% em relação ao mesmo período de 2020. O milho foi o segundo produto mais vendido (US$ 795 milhões), apesar da queda em relação a dezembro de 2020 (-12,4%). Completam a lista dos cinco itens mais comercializados o café verde, o farelo de soja e a carne de frango in natura.

O aumento mais expressivo em percentuais nas vendas externas foi para o óleo de soja em bruto, de 1.941,5%, passando de US$ 9 milhões em dezembro/2020 para US$ 183,2 milhões em dezembro/2021. Trigo e farelo de soja também apresentaram bom desempenho, com altas no valor exportado de 211,0% e 79,9%, respectivamente.

Em dezembro de 2021, 65,9% das vendas do agronegócio tiveram 10 países como principais destinos. A China foi o principal mercado em dezembro, com participação de 20,9% do total, seguida por União Europeia (16,3%) e Estados Unidos (9,8%).

Na comparação entre os meses de dezembro de 2020 e 2021, houve também aumento nas exportações para os dez principais destinos de produtos do agronegócio, com destaque para Egito (+102,5%) e Turquia (+98,7%). Em todo o ano de 2021, os maiores crescimentos em termos de mercado foram para o Irã (70,3%), Chile (58,1%) e Estados Unidos (30,2%).

Agro.BR – A CNA também compilou os dados sobre as exportações mensais dos setores prioritários do Projeto Agro.BR, uma iniciativa feita com a Apex-Brasil para aumentar a oferta de produtos do agro brasileiro no comércio exterior e promover a diversificação da pauta exportadora brasileira.

O setor de chá, mate e especiarias foi o que mais se destacou em dezembro, com crescimento de 97% nas exportações na comparação com 2020. Em seguida, aparecem pescados, com aumento de 68,2%, e lácteos, com alta de 17,3%.

Acesse a análise completa no link: Balanca Comercial Dezembro2021

