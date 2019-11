Exposição de fotografias mostra festas de santos em Mato Grosso

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

A Assembleia Legislativa, por meio do Instituto Memória, está realizando a Exposição Fotográfica de Mato Grosso Festa de Santo, no saguão da Casa. O evento, que começou no dia 11 deste mês, permanece até o próximo dia 22 e conta com diversas fotografias homenageando os mais variados santos e eventos religiosos.

A iniciativa partiu do produtor cultural Nilton Amorim de Carvalho, conhecido como Hyon, e conta com quadros da festa do Divino Espírito Santo, quilombolas, São Benedito, entre outras tradicionais de Mato Grosso.

“Iniciei esse movimento em 2009, fotografando as festas de cururu, siriri e outras, nas comunidades ribeirinhas. Esta exposição é para mostrar para as pessoas a rica cultura da religiosidade quando os devotos realizavam festas em vários bairros”, falou ele.

A exposição da Assembleia conta com vários painéis com fotografias mostrando as tradicionais festanças em diversas comunidades. “Sou atuante ativista da cultura popular, e estou sempre envolvido em preservar a história mato-grossense por intermédio de fotografias”, revelou o produtor.

De acordo com informações da superintendente do Instituto Memória, Mara Visnadi, a exposição conta com centenas de fotos de cores envelhecidas ou semi com moldura de chitão. Os suportes dos expositores são de bambu rústico, tem um altar de santo regional feito com palhas de acuri e papel crepom, bandeiras de santos, mastros, bandeirolas e outras.

“É um momento para divulgar a tradição mato-grossense e entendo que cada imagem mostra um pouco da devoção dos fiéis. Essas fotos revelam a presença do fotógrafo nestes lugares e o consequente registro histórico das festas”, comentou Visnadi.

Histórico – Nilton de Carvalho nasceu em São Pedro de Joselândia, distrito que fica a quase 100 km de Barão de Melgaço. Desde os 9 anos, já seguia as festas de santo em colônias ribeirinhas, acompanhando seu pai pelos festejos.

O produtor conta que, na infância, para a realização dos eventos religiosos, as festas na comunidade começavam com 15 dias de antecedência, com toda a preparação.

Atualmente, Nilton de Carvalho trabalha como produtor e diretor da TV Lambadão Show (no YouTube), com gravações de festas de santos, cururu, siriri, rasqueado e muitos outros eventos.