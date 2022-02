Exposição fotográfica de momentos históricos do Dutrinha é aberta ao público

Para comemorar os 70 anos do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, a Secretaria Cultura, Esporte e Lazer, preparou uma exposição com imagens de momentos históricos ocorridos no templo do futebol cuiabano. A mostra especial foi inaugurada programação de entrega da obra que teve início nesta segunda-feira (31). A entrega oficial foi realizada pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. O investimento no resgate do templo do futebol foi de cerca de R$ 2 milhões.

“A exposição tem imagens do estádio em fase de jogos, de quando ele foi inaugurado, de jogadores importantes que atuaram lá, será um histórico em homenagem aos 70 anos do Dutrinha”, disse o secretário adjunto Justino Astrevo.

A exposição estará aberta para visitação do público até o próximo domingo (6), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Após esse período, ela será realocada para o memorial que está em fase de finalização no estádio e deve ser inaugurado em breve. O memorial contará com diversas homenagens ao Dutrinha e aos jogadores que marcaram a trajetória do futebol mato-grossense.

No local, os visitantes poderão prestigiar uma pintura do consagrado artista Régis Gomes, que retrata a arquibancada do estádio lotada, além de pinturas que representam o goleiro Mão de Onça que fez história no futebol mato-grossense, o rei Pelé que jogou no estádio com a camisa do Santos em 1965 e uma bola com as assinaturas dos jogadores históricos que passaram pelo Dutrinha. O memorial do futebol cuiabano também terá uma exposição com bolas, chuteiras e camisas autografadas por jogadores históricos.

Programação especial

A programação em comemoração aos 70 anos do Dutrinha continua na próxima sexta-feira (4), a partir das 17h. Durante a solenidade, o prefeito entregará homenagens a 70 personalidades como jogadores, esportistas e radialistas mato-grossenses, além de apresentações artísticas. O evento será restrito apenas à imprensa e convidados.

No sábado (5) será realizado o primeiro jogo oficial do Campeonato Mato-grossense com o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube, a partir das 15h30, com liberação de 30% de público no estádio.

Já no domingo (6), a programação especial se encerra com uma partida de futebol infantil, uma de futebol feminino e a disputa entre a Câmara Municipal de Cuiabá x Câmara de Várzea Grande, a partir das 8h.