Exposição no Várzea Grande Shopping mostra a história da Capoeira em Mato Grosso

De uma maneira organizada e eficiente, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, está facilitando acesso das empresas aos candidatos aos postos de trabalho disponibilizados no município. Em parceria com a empresa Marfrig, são oferecidas 150 vagas de emprego para trabalhadores, ou seja, propiciando a oportunidade de inserção ao mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer nesta sexta-feira (16), na Igreja São Francisco de Assis, no bairro Santa Maria, a partir das 8h30, munidos de documentos pessoais (CPF, RG, Carteira de Trabalho e Reservista), para entrevista. Além do salário, os selecionados para a vaga de emprego terão como benefício, cesta básica, descontos em produtos, plano de saúde, restaurante no local, seguro de vida e plano odontológico.

De acordo com a titular da pasta, Eliamara Araújo Zeferini, este é o segundo processo seletivo realizado no município em parceria com o Sistema S, Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL/VG), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Mato Grosso (Fecomércio/MT), e empresas privadas que atuam na execução do Emprego Solidário.

A gestora lembra que em função da pandemia do Covid-19, muitos trabalhadores perderam o trabalho e a renda familiar para muitas famílias ficou comprometida, sendo que muitas dessas pessoas precisaram contar com auxílio do poder público para se manter. “O momento agora é de retomada da economia, com a geração de emprego e renda. O nosso desejo é que mais famílias várzea-grandenses possam voltar a ter estabilidade econômica, com a sua inserção ao mercado de trabalho”.

A secretária disse ainda que uma das determinações do prefeito Kalil Baracat é que o município busque alternativas para beneficiar esse público que foi afetado diretamente com a perda do emprego, principalmente, os imigrantes que estão residindo em Várzea Grande.

PRE-CADASTRO: Os Centros Municipais de Assistência Social (CRAS) estão fazendo pré-cadastro de trabalhadores que estão em busca de emprego. A partir desse registro é feito o levantamento dos dados do trabalhador para o direcionamento de vagas que forem surgindo, disponibilizadas pelas empresas e oferecidas ao município.

A partir daí, serão criados novos postos de trabalho para absorver os profissionais possibilitando a redução da taxa de desemprego e o aumento do índice de pessoas do município no mercado de trabalho.