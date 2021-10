Facebook, Instagram e Whatsapp têm problemas de acesso nesta segunda

O Facebook confirmou, no início da tarde desta -feira (4), por meio do Twitter que usuários estão tendo dificuldades para acessar seus aplicativos, incluindo WhatsApp e Instagram. Em comunicado, a empresa afirmou que trabalha “para que tudo volte ao normal o quanto antes”.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, informou o grupo norte-americano.

O WhatsApp também usou o Twitter para relatar o problema.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) 4 de outubro de 2021