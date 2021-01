Faculdade CNA lança desafio para dar um ano de mensalidades grátis

Em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Chapadinha e com a prefeitura de Anapurus, o Senar acaba de entregar certificados aos trinta jovens, participantes de três turmas do curso Operação de Máquinas e Regulagem de Implementos Agrícolas para Preparo e Correção do Solo.

A solenidade ocorreu na sede da Câmara de Vereadores daquele município, contou com a presença dos secretários municipais, Reinaldo Klauck (Juventude e Turismo), Josélia Braga (Adjunta de Educação), Lindomar Torres (coordenador de Projetos Especiais), além de outros convidados.

O Senar foi representado pelo Superintendente, Luiz Figueiredo, pelo coordenador de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Rodrigo Castro, da região de Chapadinha e o instrutor Geziel Sousa Silva, responsável pela ministração dos treinamentos naquele município.

O treinamento Operação de Máquinas e Regulagem de Implementos Agrícolas para Preparo e Correção do Solo, integra Formação Profissional Rural (FPR), do Senar e visa trabalhar as competências básicas, necessárias à realização de todas etapas que compreendem as operações de preparo de área com tratores agrícolas, com autonomia, segurança e qualidade das atividades inerentes ao exercício da profissão de Tratorista Agrícola.

Anapurus

“Esse momento é muito importante para o município de Anapurus. É uma demonstração do desejo e da vontade da nossa prefeita, em ver o desenvolvimento e proporcionar aos nossos jovens, uma melhor qualidade de vida e oportunidade de trabalho no setor do agronegócio que é tão promissor na nossa região,” disse o secretário de Administração Municipal, Júlio César Lisboa, representando a prefeita Vanderly Monteles.

A estudante de Agronomia, Nilcélia Silva, revolveu participar do curso do Senar, como uma forma de incrementar o currículo e aprender mais sobre essa importante área da profissão de engenheira agrônoma.

“Caso surja oportunidade, eu pretendo trabalhar nessa área. Mas, o objetivo principal foi mesmo para ganhar maior nível de conhecimento. O Senar está de parabéns pelo curso, tanto na parte teórica quanto a prática. Gostei muito de entender os conhecimentos repassados sobre implementos agrícolas, máquinas e motores”, disse a treinanda, satisfeita.

Luiz Figueirêdo, em seu pronunciamento, fez questão de ressaltar o papel que exerce o Sindicato Patronal Rural como instrumento catalizador, representante do Senar na região, capaz de oportunizar essas modalidades de treinamentos e preparo de mão de obra rural, principalmente quando tem apoio da prefeitura municipal, como é o caso de Anapurus.

“É uma oportunidade ímpar poder fazer a certificação desses 30 jovens, criando oportunidade para suas inserções no mercado de trabalho, onde o agronegócio local e regional é seu grande demandante”, finalizou.