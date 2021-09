Faculdade CNA realiza formatura virtual de quatro cursos superiores de tecnologia

A crise hídrica, o aumento do custo da eletricidade no Brasil e a proximidade do término da Tarifa Rural Noturna (TRF) acenderam o alerta sobre a necessidade de se investir em energias renováveis. Nesse contexto, os painéis solares se apresentam como uma das alternativas viáveis para reduzir os custos e garantir a viabilidade às atividades agropecuárias. Por isso, o Sistema FAEP/SENAR-PR preparou um guia completo para produtores rurais que pensam em investir nessa modalidade de energia renovável.

ENERGIA SOLAR: para acessar o material completo em PDF, clique aqui.

O material de 16 páginas traz um panorama completo da energia fotovoltaica. O potencial do Paraná na geração desse tipo de eletricidade, o funcionamento da tecnologia, as vantagens e desvantagens da modalidade e os tipos de sistema são alguns dos temas abordados na cartilha. Também integram o guia as atividades que podem se beneficiar com a energia solar, o passo a passo para fazer projetos e colocá-los em prática, os números de propriedades que já possuem estruturas por região do Estado e como obter financiamentos.

“No Paraná temos condições territoriais e climáticas que nos colocam em vantagem em relação a outros países do mundo na energia solar fotovoltaica. Hoje, a sustentabilidade da agricultura e pecuária paranaenses passa pela busca por fontes renováveis. Precisamos sair na frente e darmos o exemplo de como é possível vencer o desafio da falta de energia”, destaca Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Ao longo dos últimos anos, a entidade tem atuado diretamente para incentivar o campo paranaense a adotar energias renováveis. Em 2017, viagens técnicas foram realizadas para conhecer projetos bem-sucedidos de energia limpa em países da Europa.

Outras ações importantes foram a atuação na aprovação de projetos de lei na área, como o Decreto Estadual 10.686 de 2018 que determina que os mini (até 75 kW) e micro (de 75kW a 1MW) geradores de energia que injetam energia na rede tenham isenção de ICMS. Nessa mesma direção, o Sistema FAEP/SENAR-PR também participou ativamente da criação da Política Estadual do Biogás e Biometano (Lei 19.500 e Lei Complementar 211); do Programa Descomplica Rural; e da criação do Programa Paraná Energia Rural Renovável (RenovaPR).

Como acessar

A cartilha foi impressa, em uma tiragem de 65 mil exemplares, para ser distribuída pelo Paraná, além de ficar disponível, na versão PDF no nosso site (para acessar, clique aqui).

Usina Nelson Paludo

O Sistema FAEP/SENAR-PR instalou uma usina solar fotovoltaica no Centro de Treinamento (CT) de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. A estrutura foi batizada de Nelson Paludo, em homenagem ao ex-vice-presidente da FAEP e ex- -presidente do Sindicato Rural de Toledo, falecido em julho. Ao todo, 304 painéis terão a capacidade de 135 kWp, o que representará a geração de 160 mil kHw/h por ano. O espaço ocupa uma área de 500 metros quadrados e foi edificado para servir como exemplo aos produtores rurais do Estado sobre a viabilidade de se investir em projetos dessa natureza.