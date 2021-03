Faeg articula melhorias para mais de 60 trechos precários em rodovias

Clique aqui e baixe o release completo em word.

Cepea, 09/03/2021 – A equipe da revista Hortifruti Brasil, publicação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, traz na edição de março uma análise da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sobre o perfil do brasileiro quanto aos hábitos alimentares.

A equipe avaliou os dados mais recentes da POF, referentes aos anos de 2017-2018, e os comparou com a pesquisa anterior, de 2008-2009, com ênfase no dispêndio agregado de frutas e hortaliças no Brasil e sua relação com a renda. E a pandemia de covid-19 – que ocorreu após a última pesquisa da POF e que também foi analisada nesta edição – mostra mudanças no comportamento do consumo do brasileiro desde 2020.

No geral, pesquisadores do Cepea constataram que o consumidor manteve a mesma proporção do seu orçamento para comprar frutas e hortaliças no período de 10 anos. No entanto, houve queda do consumo per capita dos hortifrútis entre 2008-2009 e 2017-2018, o que é explicado, em termos gerais, pelo poder de compra limitado do consumidor e pelo aumento médio dos preços dos hortifrútis. A banana continua sendo a fruta mais consumida pelos brasileiros, com a laranja, melancia e maçã vindas na sequência. No caso das hortaliças, o tomate é o destaque, seguido por batata, cebola e cenoura.

Se levada em conta que a retomada do crescimento da economia no Brasil é restrita no curto prazo, dado o prolongamento da pandemia em 2021 e o aumento do déficit fiscal, o brasileiro pode continuar com a renda mais apertada e, consequentemente, destinando um orçamento fixo (ou até menor) ao consumo de frutas e hortaliças. Assim, é um grande desafio para o setor oferecer um produto acessível para as classes de médio e baixo poderes aquisitivos, bem como capturar o valor que a população atualmente despende em alimentos de menor valor nutricional (como os ultraprocessados).

Você também encontra nesta edição:

ALFACE – Mesmo com menor qualidade, baixa oferta e procura aquecida elevam preços

BANANA – Com preços elevados, demanda por prata se enfraquece

BATATA – Com pico da safra das águas em fevereiro, batata se desvaloriza

CEBOLA – Redução da oferta nacional eleva preços

CENOURA – Com maior descarte nas lavouras, preços voltam a subir em fevereiro

CITROS – Oferta mantém cotações da pera em bons patamares, mesmo com demanda limitada

MAÇÃ – Colheita avança, e preço da gala cai com força em fevereiro

MAMÃO – Preços do havaí disparam na roça

MANGA – Preço da palmer sobe com força em fevereiro; tommy também se valoriza

MELANCIA – Com baixa oferta, preços continuam firmes e acima dos custos

MELÃO – Mesmo com oferta controlada, comércio fraco pressiona valores em fevereiro

TOMATE – Pico de safra derruba preços, mas valores fecham acima dos custos

UVA – Exportações firmes mantêm preços das sem semente em alta

Clique aqui para acessar a revista completa!

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Outras informações sobre o mercado de hortifrúti aqui e por meio da Comunicação do Cepea, com a pesquisadora Margarete Boteon: cepea@usp.br.