Faeg, Senar e Sebrae promovem Encontro de Dirigentes Sindicais

A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás) – com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), realizam, de 23 a 24 de junho, o Encontro de Dirigentes Sindicais 2021. A programação segue todos os protocolos de segurança de prevenção para Covid-19. Será realizada paralelamente em Goiânia e Anápolis. O objetivo é capacitar os novos dirigentes sindicais do Estado de Goiás e promover deliberações sobre pontos chaves para o avanço do setor produtivo goiano.

O evento contará com as presenças do presidente do Sistema Faeg/Senar/Ifag e deputado federal, Zé Mário Schreiner, do governador Ronaldo Caiado, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, secretários de Estado e lideranças do setor produtivo. Na oportunidade, novos presidentes sindicais serão capacitados a prestarem serviços e maior apoio aos produtores rurais, bem como prestar contas do que foi realizado e apresentar algumas metas da Federação.

Este ano, a Faeg completa 70 anos de atuação em prol do fortalecimento do setor produtivo goiano, e o presidente da instituição, deputado federal Zé Mário, reforça a importância do encontro para desenvolver a visão dos novos dirigentes em torno do trabalho realizado pela Federação, Senar Goiás e o Ifag. “Será, também, um momento de troca de experiências, informações e parcerias, porque temos a missão de desenvolver o empreendedorismo rural do nosso estado”, destaca.

A programação contempla palestras e debates ministrados por especialistas sobre temas relacionados ao setor produtivo, como a Importância da interação política e parcerias; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Infraestrutura e Transportes; Economia, Planejamento e Fazenda Pública; Conquistas da Faeg e Papel do líder sindical; Segurança Pública e Patrulha Rural; Retomada das atividades e fomento; e Crédito Rural.