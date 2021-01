FAEP lança material com orientação sobre barragens

Cepea, 21/1/2021 – O forte calor e o baixo volume de chuvas têm prejudicado as lavouras de melancia em Arroio dos Ratos e Encruzilhada do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Neste mês, algumas localidades chegaram a registrar sensação térmica de 44°C. Esse cenário tem afetado a qualidade das frutas, principalmente a casca, que apresenta queimaduras. Além disso, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, o clima seco vem favorecendo o aparecimento de tripes, diminuindo a produtividade. De acordo com informações do Climatempo, até o dia 15, havia chovido apenas 25% do usual para este mês em Arroio dos Ratos. Em Encruzilhada do Sul, a situação está um pouco melhor, visto que a região recebeu quase 50% das precipitações esperadas para janeiro. Conforme colaboradores do Hortifruti/Cepea, esse cenário pode elevar os preços da melancia nas próximas semanas, principalmente daquelas que não tiveram sua qualidade muito prejudicada pelas condições climáticas. Vale lembrar que, neste mês de janeiro, o estado gaúcho deve ser o principal abastecedor do Sudeste e Sul do País, visto que a safra principal de SP já foi encerrada, bem como a primeira parte da temporada 2020/21 de Teixeira de Freitas (BA). Fonte: www.cepea.esalq.usp.br