Faesc realiza assembleia geral no dia 19 de fevereiro

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) realizará na sexta-feira (19/02) Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas do exercício 2020, apresentação do relatório anual de atividades e balanço patrimonial do período. Pelo segundo ano consecutivo a assembleia será virtual, por videoconferência, atendendo as recomendações das autoridades de saúde para evitar aglomerações e diminuir o contágio do novo coronavírus.

O encontro on-line está agendado para às 9 horas pela plataforma Microsoft Teams e reunirá a direção da FAESC e os dirigentes dos 92 Sindicatos Rurais filiados à Federação.

De acordo com o presidente José Zeferino Pedrozo, a assembleia abordará as principais atividades realizadas pelo Sistema FAESC/SENAR-SC no último ano e debaterá as conquistas e as demandas do setor no período.

“Será um momento para apreciarmos as contas do exercício anterior e mostrarmos todas as ações da Federação realizadas na defesa dos interesses dos produtores e fortalecimento do setor em todo o Estado”, adianta o presidente