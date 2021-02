Faese participa do Fórum de Integração dos líderes do Centro-Sul sergipano

Discutir estratégias para o desenvolvimento do agronegócio no Centro-Sul sergipano é um dos objetivos do Fórum de Integração dos Líderes que aconteceu na quarta-feira, 24, no município de Lagarto. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese destacou durante evento a importância do agronegócio sergipano.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, apresentou durante Fórum o potencial do Agro sergipano, além da importância do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE para promover a qualificação no campo através de cursos e do Programa de Assistência Técnica e Gerencial.

“Um evento muito importante que reúne líderes de 9 municípios para discutir estratégias para o desenvolvimento das regiões e a agropecuária tem um papel muito importante na economia dos municípios. Apresentamos as nossas principais atividades e como podemos ajudar no desenvolvimento dessas regiões”, explica Ivan Sobral.

A gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -Sebrae/SE, Maria Anita, afirma que o evento integra parte da metodologia Liderança para o Desenvolvimento Regional em que 9 municípios, representados por líderes do 3º setor, empresários, servidores públicos, traçam uma agenda de desenvolvimento da região.

“Trabalhamos temas como turismo, economia criativa, energias renováveis e agropecuária. A proposta é que seja um ambiente de debate para que as ações a serem construídas sejam colocadas no plano de ação e cada município possa descer a agenda regional para a local. A proposta é o desenvolvimento econômico da região”, pontua Maria Anita.

A presidente do Grupo de Transição do Líder Centro-Sul sergipano, Maria Caetana de Lima Mota, enfatizou a importância de reunir vários líderes para discutir estratégias para desenvolvimento das regiões.

“Este evento é de suma importância, pois a gente está trazendo para as instituições parcerias e para outras lideranças dos municípios que a gente construiu durante oito meses esta agenda de desenvolvimento da região. Hoje estamos com a integração de outros líderes dos municípios que foram convidados e instituições que a gente pretende fazer parcerias para trabalhar em prol do desenvolvimento”, afirma Maria Caetana.