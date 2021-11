FAESP lança informe com dados sobre mercado de trabalho

O Departamento Econômico da Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) acaba de lançar um novo boletim informativo com dados sobre o mercado de trabalho, com estatísticas consolidadas sobre a economia brasileira e com dados abertos sobre o setor agropecuário, abrangendo não apenas o Estado, mas todo o território nacional. Os dados da publicação “Painel do Mercado de Trabalho” se baseiam nos números de setembro de 2021 fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No âmbito da agropecuária nacional, o estoque de empregos no acumulado de janeiro-setembro de 2021 teve um aumento de 7,97% na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 15,53 milhões de vagas de emprego formal no Brasil. Sobressaem as áreas de pecuária de bovinos e de cultivo de soja com o maior número de vagas. No que se refere ao Estado de São Paulo, o estoque de emprego registrou aumento de 28,41% no mesmo período de comparação, totalizando 3,5 milhões de vagas formais, destacando-se o cultivo de cana de açúcar, a pecuária bovina e a produção de laranja.

Para ler o boletim na íntegra, acesse o documento em anexo. A partir de agora, a FAESP passará a divulgar esses dados mensalmente, para acompanhar o mercado de trabalho no setor rural, assim contribuindo com informações relevantes para empregadores e empregados do campo.

Painel Mercado De Trabalho

