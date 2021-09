Faissal aplica quase R$ 1 milhão em emendas para cultura, esporte e lazer

Foto: Marcos Lopes

Três emendas parlamentares, de autoria do deputado estadual Faissal Calil (PV), foram pagas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, num total de recursos aplicados para o setor de quase R$ 1 milhão. São projetos que contemplam desde a iniciação esportiva, passando pelo mapeamento e divulgação, através de um documentário, de pontos turísticos dos três biomas mato-grossenses, além de um DVD artístico que terá o pantanal como temática.

Entre os projetos aprovados está o desenvolvimento de um núcleo de iniciação esportiva em Várzea Grande. Visando o atendimento de 150 crianças no município vizinho a capital, o objetivo é oferecer a crianças de baixa renda entre 5 e 14 anos, através da prática no futebol, uma nova perspectiva de futuro, além de evitar a evasão escolar. Entre as estruturas oferecidas pelo projeto estão dois campos com grama natural, vestiário, banheiros, bebedouro, entre outros.

Outro projeto que foi contemplado com as emendas do deputado é um documentário que pretende mostrar as belezas dos três ecossistemas mais importantes do Brasil, todos eles presentes em Mato Grosso: Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica. A proposta é traçar os principais locais que podem ser visitados e contar, com riqueza de detalhes e depoimentos, além de apresentar roteiros através de imagens e resumos sobre o que é oferecido em cada um desses locais.

Os biomas existentes em Mato Grosso também serão tema do DVD de uma banda, que pretende homenagear o Pantanal em um espetáculo artístico. Faissal aponta que todos os projetos são de extrema importância para a cultura, esporte, lazer e até mesmo o turismo no estado.

“Temos que valorizar cada vez mais nossas tradições, nossa natureza e nossas crianças. São propostas importantes para diversos setores de nossa sociedade e acredito que aplicamos bem estes recursos”, afirmou Faissal.