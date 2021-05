Faissal cobra explicações sobre obras paradas em hospital fechado durante a pandemia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, na sessão da manhã desta quarta-feira (19), um requerimento de informações n. 223/2021, do deputado estadual Faissal Calil (PV). No pedido, o parlamentar questiona o Governo do Estado em relação à situação atual da reforma do Hospital Regional de Barra do Bugres, fechado desde julho de 2020. O documento aponta que o Executivo estadual anunciou a obra em maio de 2020, mas que nada foi feito no local desde então, estando a mesma orçada em R$ 3 milhões, com previsão de entrega em seis meses.

O parlamentar destaca que é fundamental que a unidade de saúde seja reaberta o mais urgentemente possível, por conta da pandemia de Covid-19, pois ela é extremamente necessária e deve voltar a operar rapidamente para atender a população da região, que se encontra desamparada e carente, tendo que se deslocar por longas distâncias para buscar atendimento de saúde.

“Ele foi fechado no meio da pandemia e a população ficou desguarnecida. Ficamos uma semana indo até a Casa Civil e a promessa era de que o hospital seria reformado em seis meses e que o Estado assumiria a gestão da unidade. O que queremos é que ele volte a funcionar, pois não dá para uma região importante como a de Barra do Bugres ficar sem uma unidade médico-hospitalar para a população, ainda mais nos tempos que vivemos atualmente”, afirmou o deputado.

Inaugurado em 2002, o Hospital Regional de Barra do Bugres atende pacientes de ao menos outros dez municípios, entre eles, Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Nova Marilândia, Santo Afonso, Arenápolis, Denise, Nortelândia e Porto Estrela. O consórcio municipal que administrava o Hospital estava com problemas para se manter na gestão, como falta de condições técnicas e jurídicas, e o convênio com o Governo do Estado venceu em julho de 2020, tendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) retomado a gestão integral da unidade.

“Quero deixar claro que a palavra dada pelo Governo do Estado precisa ser cumprida. O que foi tratado no ano passado, em relação ao Hospital Regional de Barra do Bugres precisa ser feito. Não é simplesmente deixar a região desamparada. Eu, como deputado, não aceito e tenho certeza que a população também não. Independente se a unidade virar municipal, estadual ou o que for, precisa estar em funcionamento. Investimento em saúde nunca é pouco”, completou.