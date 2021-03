Faissal destina R$ 3,2 milhões em recursos para a saúde em MT

Vinte e cinco municípios e R$ 3,2 milhões em recursos para a saúde. Este foi o montante destinado pelo deputado estadual Faissal Calil (PV) para o setor em emendas parlamentares, somente neste início do ano de 2121. O dinheiro foi destinado para cidades de todas as regiões de Mato Grosso e será utilizado principalmente para o custeio dos hospitais, postos de pronto atendimento e unidades básicas.

No total, Faissal destinou R$ 3.166.381 para as cidades de Peixoto de Azevedo, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Canaã do Norte, Alto Paraguai, Tangará da Serra, Porto Estrela, Brasnorte, Denise, Jangada, Santo Antônio do Leverger, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, Comodoro, Jaciara, Barra do Bugres, São José do Xingu, Nortelândia, Arenápolis, Nova Marilândia, Itaúba, Chapada dos Guimarães, Alto Garças, Canabrava do Norte e Torixoréu.

“Buscamos auxiliar as prefeituras e os cidadãos de todo Mato Grosso, destinando recursos para a saúde, área tão necessária e que, mais do que nunca, tem sido essencial aos nossos contribuintes por conta da Pandemia de Covid-19. Com isso, pudemos contribuir para que os mato-grossenses tivessem um atendimento mais digno em nossas unidades de pronto atendimento, postos e hospitais”, afirmou Faissal.

O deputado destacou que estes recursos são fundamentais para um bom funcionamento do sistema de saúde em todo o estado. Faissal relembra que as unidades destes municípios também atendem moradores de cidades vizinhas. Manter esta estrutura funcionando bem é essencial para capilarizar o acesso a saúde em todo Mato Grosso.

“Quando destinamos recursos para estes municípios, não é apenas a população deles que é beneficiada. Moradores de cidades vizinhas também são contemplados, pois estes atendimentos são amplificados para toda a região. Em 2021, daremos sequência ao trabalho que estamos fazendo desde o início de nosso mandato e a saúde sempre será tratada como prioridade, principalmente neste período de pandemia como o que vivemos”, completou.