Faissal solicita a instalação de uma base do Corpo de Bombeiros Militar

Integrantes da diretoria do Hospital do Câncer de Cuiabá se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), na manhã desta quinta-feira (17), com objetivo de buscar apoio para receber um rapasse de R$ 6,8 milhões da Prefeitura de Cuiabá.

Também participaram do encontro os deputados Janaína Riva (MDB) e Dr. João (MDB). Segundo a diretoria, a situação é crítica no hospital e a instituição de saúde corre sérios riscos de parar o atendimento por falta de material hospitalar.

“Hoje a situação do hospital é de total falta de condições operacionais para atender a demanda. Estão faltando insumos básicos, como luvas para atender. Temos milhares de pessoas em tratamento permanente. Se não houver um entendimento hoje, amanhã vamos parar o atendimento porque não temos mais condições de trabalhar”, alerta o diretor-presidente do hospital, Laudemi Moreira Nogueira.

Ele explicou aos parlamentares que o montante de pouco mais de R$ 6 milhões é referente aos repasses até o mês de outubro. “Viemos pedir o apoio da Mesa Diretora da Assembleia para buscar uma alternativa emergencial para que haja o recebimento dos recursos do hospital”, disse Nogueira.

Após ouvir as explicações da diretoria do Hospital do Câncer, o presidente Eduardo Botelho marcou uma reunião para esta terça às 17h na Assembleia Legislativa com representantes das secretarias de Saúde de Cuiabá e do estado, Ministério Público, Hospital do Câncer e deputados para buscar uma forma de garantir rapidamente os recursos para a instituição de saúde.

“Os hospitais filantrópicos passam por momentos difíceis e a Assembleia está atuando para ajudar. Dispusemos até devolver recursos da Assembleia para ajudar o hospital, mas para isso, temos que nos reunir com representantes das secretarias de Saúde de Cuiabá e estadual, para encurtar o caminho e que a Central de Regulação do Município de Cuiabá transfira esse recurso para o hospital. A Assembleia ajudou a Santa Casa e agora auxilia o Hospital do Câncer”, falou Botelho.

A deputada Janaína Riva (MDB) comentou que a Assembleia está muito preocupada com os entraves burocráticos, e o presidente Eduardo Botelho já colocou à disposição recursos da Casa num montante de R$ 3 milhões para fazer uma devolução.

“Estamos preocupados em como fazer esse recurso chegar até ao hospital porque tivemos problemas com isso no passado, pois a Secretaria Estadual de Saúde não encontra formas legais para fazer essa transferência. Então marcamos uma reunião para as 17h, com representante das secretarias de Saúde, do Município de Cuiabá, do governo do estado, hospital do Câncer e Ministério Público, para solucionar o impasse”, frisou ela.

“Não adianta nada a Assembleia repassar esse recurso para o estado, e depois repassar para a Prefeitura de Cuiabá, e esse recurso não chegar até ao hospital. Nossa preocupação é essa, fazer esse dinheiro chegar de fato ao Hospital do Câncer em caráter emergencial, pois está prestes a fechar as portas. Queremos fazer uma união de esforços para tentar resolver esse impasse e atender o hospital. Temos que atender agora e depois cobrar o passivo na frente”, apontou ela.