Faissal visita escola que ajudou a reformar e promete nova emenda para climatização

O deputado Ulysses Moraes apresentou indicações de pavimentação asfáltica de duas rodovias de Mato Grosso ao Secretário de Estado de lnfraestrutura e Logística. As demandas chegaram da população que reclama da falta de estrutura nos locais. A primeira indicação é n°1141/2021, sobre a necessidade de pavimentação no trecho de 25,8 km da MT-459, que liga o município de Pedra Preta ao Terminal Ferroviário de Rondonópolis. E a segunda é na MT-334, do trevo até a Vila União, na zona rural do município de Primavera do Leste.

“Essa demanda de Primavera do Leste, por exemplo, chegou de moradores da colônia russa localizada na zona rural do município. De acordo com eles, vários acidentes ocorrem na MT-334, do trevo até a Vila União, na zona rural do município de Primavera do Leste. A estrada apresenta erosões e imensos buracos que demandam reparos urgentes para ao menos amenizar os problemas até que uma obra mais ampla possa ser executada”, disse Moraes.

Não é a primeira vez que a rodovia tem de ser restaurada e apresenta buracos que colocam a população que trafega no local em risco. Dessa forma, o parlamentar apresentou uma indicação para que seja feita a recuperação da área com asfalto de qualidade, que não ceda novamente após o período chuvoso.

“E em relação a MT-459, que liga o município de Pedra Preta ao Terminal Ferroviário de Rondonópolis, é a mesma coisa. Por lá, existe um grande fluxo de caminhões usados para facilitar o comércio e o escoamento da produção da região. Por isso, o asfalto precisa de mais qualidade. Não dá para deixar a população na mão em boa parte do ano”, enfatizou o deputado.

O parlamentar ainda destaca que aguarda por uma solução dessas situações nessas duas importantes rodovias de Mato Grosso. “Recebemos essas duas demandas do cidadão, então vamos continuar cobrando por soluções”, finalizou Ulysses Moraes.