Faissal visita sete municípios do interior e atende demandas

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Faissal Calil (PV) esteve entre terça-feira (31) e sexta-feira (3) no interior de Mato Grosso, visitando Nova Olímpia, Denise, Sorriso, Nova Mutum, Tangará da Serra, Sinop e Lucas do Rio Verde. Na companhia do deputado federal José Medeiros (Podemos), o parlamentar foi ouvir de perto as demandas e necessidades destas cidades, localizadas na região médio-norte do estado.

O deputado começou sua visita ao interior na terça-feira, em Tangará da Serra, onde se reuniu com o prefeito Vander Masson. Ele também encontrou-se com vereadores locais e atendeu demandas solicitadas pelos parlamentares. Em Nova Mutum, Faissal se reuniu com o prefeito Leandro Felix, juntamente com secretários municipais e vereadores da cidade, visitando ainda o Parque Tecnológico do município.

Faissal visitou, na sequência, Nova Olímpia e Denise, onde se reuniu com autoridades locais e destacou a importância da região para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso e depois foi para Lucas do Rio Verde, onde também esteve com vereadores e lideranças da cidade, onde o deputado ouviu as principais demandas para melhorar ainda mais o crescimento econômico e social do município.

Em Sorriso, na quinta-feira (2), Faissal foi ao Hospital Regional da cidade e por conta da visita, irá solicitar uma emenda parlamentar para compra de um aparelho de videolaparoscopia, que deverá ser utilizado em procedimentos cirúrgicos. O aparelho evita o uso de grandes cortes, utilizando-se apenas de pequenos furos para a realização de cirurgias, trazendo mais segurança e otimizando a recuperação dos pacientes. O deputado terminou a viagem visitando Sinop, onde se reuniu com lideranças do município.

“Todas estas cidades são fundamentais no desenvolvimento de Mato Grosso, principalmente no ponto de vista econômico. Minha função, como parlamentar é trabalhar para que estes municípios cresçam ainda mais, ajudando o estado e proporcionando aos seus moradores muito mais qualidade de vida e um futuro ainda melhor. Para isso, é essencial que estejamos sempre visitando estas cidades e ouvir suas demandas”, afirmou.



