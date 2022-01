Falece matriarca da família Botelho

O Secretário de Educação, Alan Porto, e o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, assinaram nesta quinta-feira (13.01), as ordens de serviço para a construção de quadras poliesportivas cobertas em cinco escolas estaduais do município.

A obras serão realizadas pela empresa Titanium Construtora, com investimentos na ordem de R$ 5 milhões em convênios do Governo do Estado para as escolas Alda Gawlinski Scopel, Ceja Getúlio Dornelles Vargas, Padre Onesto Costa, Paulo Freire e Campo Vila União.

“Projetos como este que saírem do papel são motivo de orgulho, pois são investimentos que estão chegando na ponta e vão contribuir para o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. As quadras eram esperadas há mais de 20 anos e agora podemos dizer que é um sonho realizado para os estudantes e diretores”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

“Quero agradecer ao governador Mauro Mendes e ao secretário Alan pelo empenho em conveniar um valor desse com Primavera para que estas obras pudessem mudar a história da Educação no nosso município”, ressaltou o prefeito de Primavera, Leonardo Bortolin.

Diretor da Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas, Jorge Luiz Penariol, conta que esta é uma conquista esperada há 29 anos. “É um momento de muita alegria, uma grande conquista para toda a comunidade escolar. Passamos todo esse tempo sem uma quadra coberta e isso dificultava muito as práticas de esporte e demais atividades para a utilização da quadra”, disse.

De acordo com a diretora da Escola Estadual Alda Gawlinski Scopel, a entrega da quadra poliesportiva será muito comemorada. A unidade atende cerca de 1.100 alunos do ensino médio. “Com certeza chamaremos os estudantes para celebrar conosco, inclusive os antigos alunos que nos cobravam bastante”, afirmou a diretora.

Também participaram da assinatura o vice-prefeito de Primavera do Leste, Ademir Goés, a secretária municipal de Educação, Adriana Tomasoni, representantes da empresa Titanium e diretores das demais escolas beneficiadas com as quadras cobertas.