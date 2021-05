Famasul participa do lançamento da 1ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em MS

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, participou, na manhã desta quinta-feira (13), do lançamento da 1ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios, desenvolvida pelo Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais para o Estado de Mato Grosso do Sul, o chamado ‘Comitê do Fogo’.

Essa é a primeira campanha criada pelo Comitê do Fogo, que tem como integrantes, além do Sistema Famasul, o Ibama, Semagro, DNIT, Agesul, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Embrapa, WWF e SOS Pantanal, Reflore e, mais recentemente, Biosul e Ministério Público Estadual.

“O Sistema Famasul vem atuando de forma muito direta junto aos produtores rurais de todo o estado na prevenção e combate de incêndios florestais. Temos diversas parcerias com o Governo de MS, Corpo de Bombeiros e Reflore/MS, seja na atualização anual de instrutores do Senar/MS, na co-realização da Campanha Anual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, seja na oferta de capacitações às populações rurais”, explica Saito.

Entre as capacitações oferecidas gratuitamente pelo Senar/MS estão a ‘Coordenador de Brigada de Incêndios em Áreas Rurais’ e a de ‘Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais’.

O presidente da Famasul também falou da contribuição na elaboração de um dos decretos do Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo. Também destacou o programa ‘Viva Pantanal’.

“É fundamental unificar as ações e metodologias de prevenção e combate para que se possa evitar e ter respostas mais rápidas às ocorrências no Pantanal. Por isso a importância de se ter um programa que atenda o bioma pantaneiro de forma mais intensa por meio de ações educativas a serem desenvolvidas dentro da propriedade”, destaca.



O secretário estadual da Semagro lembrou que todas as ações fazem parte do Comitê Estadual ‘Pantanal sem Cinzas’. “Nesta campanha podemos mostrar tudo que já foi planejado, as ações que já estão certas, isso é um ganho em relação aos outros anos. Estamos trabalhando para que a metodologia do manejo integrado seja efetivamente aplicada no estado, publicamos decreto de emergência e fizemos estruturações com novas aquisições e investimentos para atender a ação coordenada por parte do governo e os entes envolvidos.

A cerimônia virtual foi conduzida pelo ten. coronel Fábio Catarinelli, coord. estadual da Defesa Civil – presidente do Comitê do Fogo; com participação do secretário Jaime Verruck (Semagro), coronel Hugo Djan Leite (CBMS), além de Alexandre Pereira (Ibama), Balbina Soriano (Embrapa) e Julia Book (WWF).

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul