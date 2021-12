Famílias da zona rural de Rondonópolis e Poxoréu recebem qualificação

Entrega de certificados na Cascata Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) promoveu na última semana um curso gratuito de panificação por meio do projeto Flor de Cerrado, na Gleba Cascata, em Rondonópolis. Na oportunidade, dezenas de pessoas de comunidades rurais aprenderam no curso de panificação, com o intuito de fazer a revenda de salgados e pães.

Thiago Silva esteve na segund-feira (6) na gleba realizando a entrega de certificados para os formandos dos cursos. Ministrado pela professora Maura Silvério, o curso de panificação tem o objetivo de auxiliar famílias na geração de renda, tão afetada durante a pandemia.

Foram beneficiados moradores da Gleba Cascata (Rondonópolis), assentamento São Francisco, Banco da terra Esperança, Assentamento Primavera e o assentamento Carlos Mariguella (Pontal do Areia), que fica em Poxoréu. O curso foi realizado na Escola do Campo Padre Dionísio Kuduavizc e contou com o apoio da diretora Márcia Pereira, do coordenador Marionildo Marzochi, da professora Maura e do líder comunitário rural Carlos Bispo.

“É uma alegria grande poder atender a população da Gleba Cascata e região, que havia nos solicitado por meio do nosso assessor Carlos Bispo cursos que possam ser importantes na geração de renda de pessoas da comunidade rural. Temos relatos de pessoas que já fizeram este curso e agora já montaram suas bancas para vender pães e salgados, logo esta é uma oportunidade ímpar para pessoas conseguirem se qualificar para o mercado de trabalho”, disse o deputado Thiago Silva.

O líder rural Carlos Bispo afirmou que o curso tem sido bastante proveitoso e que foi aprovado pelas mulheres rurais da Cascata. “A zona rural tem uma grande necessidade de qualificação para as pessoas e o projeto Flor do Cerrado está realizando uma importante ação com foco na qualificação de mulheres que poderão em seguida vender pães na região da Cascata e localidades próximas”, disse Carlos.

“É uma oportunidade muito grande de renda e para alimentar as crianças que estão em casa. O deputado está investindo bem com o curso, pois aqui são famílias que não possuem condições de ir a Rondonópolis fazer o curso. Muito bom o aprendizado!”, disse, Lucineia Rodrigues.

Thiago Silva afirma que continuará trabalhando pela expansão de cursos com o foco no atendimento de pessoas que estão sem renda e emprego. “Precisamos qualificar pessoas, acreditar no potencial delas, que com certeza sairão novas salgadeiras de mão cheia que irão se inserir no mercado de trabalho”, disse.