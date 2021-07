Famílias do Jardim Paiaguás II são atendidas por força-tarefa; rede de solidariedade auxilia ação

Um dos locais atendidos na manhã de hoje (28), pela força-tarefa de enfrentamento ao frio, da Prefeitura de Cuiabá, trata-se de uma residência instalada no bairro Paiaguás II, onde 80 famílias foram beneficiadas. A ação, que é coordenada pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, reúne por determinação do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, todas as secretarias e conta com o envolvimento de uma grande rede de voluntários.

Um dos exemplos, é o das irmãs Fátima e Teresa Aparecida da Silva. Com auxílio da força-tarefa, elas distribuíram amor, traduzido em uma saborosa sopa. O local usado para confecção da refeição é a residência das irmãs. Elas abriram a casa para atender aos mais carentes. Com a organização da rede de assistência e o recebimento de verduras, elas poderão ampliar o atendimento para duas vezes na semana com a distribuição de sopas.

“Agora nós teremos condições de triplicar o números de pessoas beneficiadas, pois todos os ingredientes necessários como o óleo, macarrão, legumes, verduras, entre outros itens”, agradeceu Fátima.

A responsável pelo preparo das sopas é a Tereza. “Basta uma pitada de amor e dedicação e a garantia do sabor é certa. Esse é o meu segredo, não tem como errar. Quando a gente faz com vontade de ajudar, não é nenhum sacrifício, pelo contrário, ficamos agradecidos e nos sentimos abençoados pelo nosso eterno pai”, disse Tereza Aparecida da Silva.

No Residencial Paiaguás II, a força-tarefa atendeu a 80 famílias com a entrega de 80 cestas básicas e 80 cobertores.

“Além dos locais que já são atendidos rotineiramente pela equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, a fim de intensificar e atender mais pessoas nesse momento de baixas temperaturas, estamos contribuindo com as pessoas que já realizam a distribuição de sopões para as famílias em situação de vulnerabilidade”, disse a secretaria da pasta social, Hellen Ferreira.

Ação

A entrega das cestas básicas e dos cobertores começou na manhã desta quarta-feira (28), no aterro sanitário e no Coxipó do Ouro, e segue até o próximo sábado (31).

As doações de cobertores, agasalhos e itens de frio podem ser feitas na Prefeitura de Cuiabá; Secretaria de Saúde, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Assistência Social e Educação.

O supermercado Big Lar também é um dos pontos de coleta, tanto na unidade da avenida Miguel Sutil quanto do Jardim das Américas.

Força-tarefa

A Prefeitura de Cuiabá irá realizar a distribuição de mais de 6,1 mil cobertores e 3,5 mil cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visando garantir o acolhimento nos dias em que está prevista a frente fria mais rigorosa dos últimos tempos. Do montante de cestas básicas arrecadadas em apenas dois dias, 1 mil são oriundas do Fundo Social Solidário organizado pela primeira-dama, que é quem está liderando a força-tarefa determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro junto a todo secretariado da gestão.