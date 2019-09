Fanfarra é destaque nas atividades do maior conjunto de ações da história do Siminina

A fanfarra do Programa Siminina tem sido uma das principais atividades desenvolvidas com as mais de 1 mil meninas inseridas nos 16 polos da Prefeitura de Cuiabá. No último sábado (07), 300 meninas das unidades do 1ª de Março, Três Barras, Drº Fábio e Jardim Renascer se apresentaram no desfile cívico da Independência do Brasil, na avenida Getúlio Vargas.

Segundo a primeira-dama Márcia Pinheiro, essa atividade tem feito bastante sucesso entre as alunas e os benefícios para o desenvolvimento infantil são inúmeros e vão além da musicalidade. “É muito interessante ver a dedicação que elas impõem na atividade de fanfarra. O contato com os instrumentos, o envolvimento com a música e a expressão de seus sentimentos, além de toda inteiração entre elas, trabalho em equipe, a disciplina e muito mais”, apontou.

A fanfarra é uma agremiação musical que utiliza instrumentos de percussão e sopro executado com marchas sincronizadas. A coordenadora do Siminina, Dalma Beatriz, salienta que a atividade faz parte da nova roupagem instalada no programa idealizada pela primeira-dama e presente nas diretrizes de trabalho da atual administração.

“A repaginação do Siminina trouxe diversas atividades e a fanfarra tem sido uma das principais. A nossa intenção é transformar o Siminina em um local de aprendizagem, algo que venha a contribuir na formação dessas meninas em mulheres independentes e empoderadas”, explicou Dalma.

O programa Siminina têm recebido o maior conjunto de ações de toda sua história com atividades como ballet, fanfarra, artesanato, inglês, dança regional, judô, alfabetização e muito mais. Além disso, a faixa etária de atendimento aumentou em 1 ano (14 aos 15 anos) para o trabalho de cursos profissionalizantes como informática básica e intermediária de modo preparativo ao mercado de trabalho.