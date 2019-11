FCO Rural ainda tem R$ 246 milhões para crédito para o agronegócio

Os produtores rurais ainda podem buscar recursos para investimentos por meio do FCO Rural. Até o final de 2019 estarão disponíveis R$ 246 milhões para projetos da área rural.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, reforça a orientação do Governo do Estado em atender os empresários da área rural para o crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso.

“Estamos atentos às demandas do empresariado local e de fora do Estado que busca investir aqui e seguimos o planejamento do governador Mauro Mendes, que é desburocratizar e dar transparência e agilidade aos processos”, explica.

Na última reunião da Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural (CPACR), realizada no final de outubro, foram aprovadas 79 cartas consultas, resultando em um valor de R$ 204 milhões para os empreendedores.

Houve ainda um aporte de R$ 154 milhões para o FCO Rural pelo Banco do Brasil. Deste subtotal, havia R$ 160 milhões que eram cartas consultas aprovadas e aguardando o recurso ser liberado.

De acordo com o superintendente de Política da Agricultura e Pecuária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Eldo Leite Gatass Orro, as operações abaixo de R$ 1 milhão podem ser feitas pelos interessados diretamente no Banco do Brasil. As operações acima de R$ 1 milhão devem passar pela CPACR da secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Os empresários que quiserem investir na área rural e precisam de crédito do FCO Rural devem procurar o Banco do Brasil e iniciar o processo na instituição bancária.