Fecomércio apresenta sistema e discute possível parceria com Câmara de Cuiabá

Câmara Municipal de Cuiabá

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), recebeu a visita do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, na tarde desta segunda-feira (15), para discutir possível implementação de um sistema e propostas de trabalhos que possam ser realizados em cooperação entre Sistema Sesc/Senac e o Legislativo cuiabano.

Foi apresentada ao presidente a Rede Nacional de Assessorias Legislativas (Renalegis), ferramenta desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O sistema monitora a tramitação de projetos de interesse das categorias do setor nas Casas Legislativas.

O presidente da Fecomércio agradeceu a receptividade e comentou sobre as ações que poderiam ser desenvolvidas em conjunto com a Casa de Leis.

“Quando falamos em Senac a especialidade é qualificação de mão de obra, nós temos vários cursos pra qualificar a população mato-grossense. Já o Sesc é voltado exclusivamente para o comerciário, onde nós fazemos várias ações, além da parte de cultura que nós queremos envolver esta Casa de Leis, junto com a cultura mato-grossense que é uma das expertises do Sesc. Estamos colocando isto à disposição desta Casa e do presidente”, disse José Wenceslau de Souza Júnior.

Juca do Guaraná Filho destacou a importância da Federação para o setor produtivo e ressaltou que a Câmara Municipal está aberta para discussão de temas que ajude ao desenvolvimento econômico da capital.

“A Fecomércio é muito bem vinda nesta Casa de Leis. A conversa foi muito produtiva, as idéias apresentadas poderão colaborar na transparência dos trabalhos desenvolvidos pelos vereadores e vereadoras relacionadas às questões econômicas”, disse.

Também participou da reunião a assessora legislativa da Fecomércio, Fabíola Corrêa.

Secom | Câmara Municipal de Cuiabá