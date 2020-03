Fecomércio-MT e Sesc-MT doam equipamentos de proteção para Hospital Júlio Müller

A Fecomércio–MT por meio do Sesc-MT realizaram nesta segunda-feira (23) a doação de centenas de equipamentos de proteção (epi´s) para o Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT/Ebserh), localizado em Cuiabá.

Por Stephanie Romero – Dentro os materiais doados estão luvas de proteção, luvas cirúrgicas, máscaras com respirador, óculos de proteção, e protetores faciais completo.

A medida se deve para apoiar o combate do novo coronavírus (a OMS, inclusive, já classificou a doença causada por ele como uma pandemia). A doença é de rápida disseminação, e o sistema de saúde local, pode encontrar dificuldades em oferecer tratamento de massa.

O presidente da Fecomércio, Sesc e Senac em Mato Grosso, José Wenceslau de Souza Júnior afirma que, “a iniciativa foi tomada, devido ao fato de que os colaboradores das unidades do Sesc estão em férias coletivas, seguindo a ordem de isolamento social para evitar a disseminação do conoravírus. Então os epi,s usados no Programa Sesc Saúde estavam sem uso temporariamente. A melhor alternativa foi destinar esse material para o Hospital Universitário Júlio Müller, já que o local atende diversas pessoas carentes, e está com dificuldades de receber recursos financeiros por parte do Governo Federal”.

De acordo com o diretor regional do Sesc no Estado, a iniciativa faz parte do propósito da entidade, que é zelar pelo bem-estar coletivo.

“As unidades do Sesc estão fechadas para atendimento ao público, para preservar a saúde dos nossos colaboradores e da sociedade. Mas estamos o tempo todo monitorando e verificando de qual forma podemos contribuir com o combate do covid-19”, pontua Rissato.