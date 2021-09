Federação da Agricultura doa 700 cestas de alimentos às famílias do Seridó e Oeste

Por meio do Movimento Agro Fraterno, a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do RN (FAERN) realizou a doação de 700 cestas de alimentos, na última semana, às famílias de Serra Negra do Norte, Caicó, Florânia, Jucurutu e Messias Targino. A ação de doação contou com apoio dos Sindicatos Rurais dos municípios e Prefeituras. Anteriormente, mais de 1.300 cestas foram entregues pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do RN (SENAR/RN) às famílias em situação de crise alimentar no RN.

O Agro Fraterno é um movimento liderado pelo Sistema CNA/SENAR, pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e pelas entidades do Instituto Pensar Agro (IPA) que se reuniram em uma corrente solidária para ajudar as famílias mais necessitadas atingidas pela grave crise gerada pela pandemia da Covid. Cada cesta de alimentos entregue às famílias pesa 15 kg. A ação de solidariedade deve atender mais de 3 mil famílias de todo o estado do RN. “É um movimento de todos os produtores rurais do Brasil, estamos compartilhando um pouco da nossa produção com aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade”, destaca o presidente do Sistema FAERN/SENAR, Zé Vieira.

Em Messias Targino, 100 famílias foram contempladas. Uma das beneficiadas com uma cesta foi a senhora Ana Lúcia, agricultora, ela agradeceu pela doação de cesta de alimentos. “Muito satisfeita porque lá em casa estava sem nada e eu precisando muito, chegou na hora que eu mais precisava”, disse.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Jucurutu, Rui Lopes, enfatizou que além dos cursos gratuitos que o SENAR/RN oferece, chegou com mais uma ação que beneficia às famílias de produtores rurais do nosso município “Foram 200 cestas que ajudaram famílias carentes. Só temos que agradecer por essa ação de solidariedade”.

“Agradeço a parceria da Faern/Senar com o nosso município, não tivemos como atender todos, mas priorizamos aqueles mais necessitados e que moram na zona rural”, destacou Thássia Assunção – secretária de Assistência Social de Florânia.

A prefeita de Messias Targino reforçou a importância da ação de solidariedade que o setor agro está promovendo. “Foi extremamente importante o Agro Fraterno em nosso município, agradeço ao Sistema Faern/Senar por Messias Targino ser um dos municípios contemplados com 100 cestas de alimentos”, disse Shirley Targino.

Quem estava sem alimento em casa para alimentar os filhos agradeceu pela doação no momento mais oportuno. Dona Francimar Ferreira, do município de Caicó agradeceu a Faern/Senar pela doação “chegou na hora certa, estou muito feliz por essa ação ser feita aqui na comunidade Itans e eu ser uma das contempladas, estávamos necessitando”.

O Agro Fraterno já doou 70.540 cestas de alimentos às famílias de todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os seguintes municípios já foram contemplados: Lajes, Acari, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Elói de Souza, Santo Antônio, Barcelona, Apodi, São Paulo do Potengi, Serra Negra do Norte, Caicó, Florânia, Jucurutu e Messias Targino.