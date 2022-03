Feira é um sucesso e todos os cães resgatados pela Prefeitura de Cuiabá são adotados

Nesta sexta-feira (11), a praça Alencastro foi tomada por trabalhadoras que apresentaram seus produtos durante a 3° edição da o evento “Mulheres Empreendedoras”. A ação foi realizada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e teve como um dos objetivos promover autonomia econômica às mulheres. O evento contou ainda com a ações da Secretaria Municipal da Mulher, que neste mês realiza palestras e cursos em celebração a data de 8 de Março.

Quem passou pelo local pode conferir artesanatos, produtos artesanais, adquirir ainda frutas, legumes e verduras produzidas por pequenos produtores das comunidades rurais do município. Também foi montado um estande com produtos da marca Embelleze e conhecer o balcão de empregos do Sine Municipal. A Praça Alencastro também foi palco de palestras, dinâmicas, entre outras atividades.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, explica que além da integração do público feminino ativo no setor empreendedor, o evento também foi pensando com intuito de apresentar os trabalhos dessas mulheres à população.

“Hoje é terceira edição do evento da mulher empreendedora nessa data alusiva ao mês da mulher, que aliás deve ser comemorada todos os dias. A ideia é dar toda a visibilidade necessária para a diversidade de trabalho e atuação da mulher que busca empreender e ter o seu próprio negócio. Hoje reunimos aqui na praça Alencastro mulheres empreendedoras que atuam no campo, feirantes que trabalham na Orla do Porto, no mercado municipal, para exporem seus produtos tendo a oportunidade de comercializa-los também. O evento foi organizado pelas mulheres da Secretaria de Agricultura, as quais parabenizo, desejo muito sucesso e agradeço pela contribuição para fortalecimento da nossa Secretaria”, disse Vuolo.

A secretária-adjunta da pasta da Mulher, Elis Regina Prates, participou do evento ministrando a palestra sobre o Empreendedorismo Digital. Para ela, incentivar a promoção e expansão dos pequenos negócios conduzidos por mulheres fortalece o empreendedorismo como alternativa de renda pra que elas tenham autonomia econômica e possam auxiliá-las no enfrentamento à violência. “Estou aqui para falar do empoderamento da mulher, para que ela possa ter controle da própria vida em todos os sentidos, tanto econômico, familiar, pessoal, profissional de todas formas. A mulher empoderada consegue ser dona de si e dar todos os encaminhamentos necessários para a própria vida” afirmou.

A profissional da saúde mental, Analinda de Siqueira, também participou da ação realizando dinâmicas e com exposição de cosméticos. “Eu achei a ação maravilhosa, porque foi um movimento para ressuscitar o ânimo e a visão das mulheres de que devemos nos movimentar através do trabalho, foi um momento precioso. Hoje a Embelleze trouxe aqui para a exposição a oportunidade de trabalho, as mulheres podem cadastrar para revender os produtos, ter o seu lucro e até mesmo comprar a preço de fábrica para consumo próprio. A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento está de parabéns”, pontuou.

Para agricultora Alessandra Carneiro Souza, o evento é importante, principalmente, para a divulgação dos alimentos que são produzidos no Assentamento Mineira, já que abre uma oportunidade de estreitar a venda dos produtos. “Nossa esperança é que essas feiras continuem acontecendo para que nós possamos aumentar a nossa renda. Estar aqui hoje nos proporciona comercializar na capital e fazer a exposição dos nossos alimentos orgânicos, mostrando que a agricultura familiar tem produto de qualidade”, ressaltou.

A professora aposentada e artesã, Vanuza Ferreira, também enalteceu a inciativa da gestão e agradeceu pela oportunidade. “Eu vendo panos de pratos, toalhas de mão bordadas e vários tipos de artesanato. Essa foi a melhor coisa que fizeram, às vezes, como é o meu caso, nós nos aposentamos e ficamos em casa. Mas, com essa feira podemos trazer as nossas exposições e mostrar o nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade, estou me sentindo muito feliz”, comentou a artesã.