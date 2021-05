Feirantes de Eunápolis participam da Feira Segura

Nesse final de semana, os feirantes do município de Eunápolis, Bahia, participaram do projeto Feira Segura. Na etapa que antecede a realização da feira, eles foram capacitados pela equipe de instrutores do Senar Bahia, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

Os feirantes receberam kit´s com alcool em gel, avental, máscara, utensilios higienizados, entre outros. A organização da feira prevê mecanismos de prevenção à contaminação por Covid-19 e outras doenças, desde a colheita, operacionalização, até a entrega dos produtos aos consumidores finais.

A presidente do Sindicato Rural de Eunápolis e secretária de Agricultura do município, Eliane Menezes, falou com satisfação e alegria dos resultados da feira segura. “Nossos feirantes e produtores da agricultura familiar, tiveram a oportunidade de serem capacitados pelo Senar, através desse importante projeto. Só temos a agradecer a CNA e ao Sistema Faeb/Senar, pois a ação chegou no momento exato, onde nós estamos organizando a feira do município, que apesar de ter mais de 50 anos de existência, estava precisando desse incremento para funcionar de uma maneira ainda mais ordenada. Os feirantes agora estão aptos para realizar o seu trabalho e poder atender a sua clientela de uma forma segura, de acordo com todos os protocolos sanitários, com o uso correto dos EPI´s, das embalagens dos alimentos e das outras atividades exercidas no seu comércio”, disse.

A Feira Segura é um projeto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), do Sistema FAEB/SENAR, do Sindicato Rural de Eunápolis e da prefeitura do município. Mais conscientes, os feirantes agora estão mais preparados para comercializarem hortaliças, frutas, verduras e outros produtos.

Fonte: Senar Bahia