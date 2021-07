Ferramenta vai facilitar confecção e validação do Cadastro Ambiental Rural em Mato Grosso

Uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Ação Verde vai possibilitar o lançamento de uma plataforma automatizada para a confecção do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de forma facilitada. A assinatura para o fornecimento da ferramenta aos usuários aconteceu nesta quarta-feira (07.07), no Palácio Paiaguás.

O objetivo central é auxiliar quem elabora o pedido com uma plataforma compatível com as exigências atuais para a confecção do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Ação Verde vai custear a plataforma e disponibilizar o acesso à pela internet.

“O projeto vai proporcionar a segurança jurídica e avanços na política ambiental de Mato Grosso. Quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos, é um benefício que estamos trazendo para toda a sociedade e para o setor produtivo”, avalia o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Para o presidente do Instituto Ação Verde, Adilson Valera, o projeto está sendo desenvolvido há alguns anos, e o fruto deste trabalho vai auxiliar o setor produtivo a investir na sustentabilidade. “O ponto forte é você poder visualizar e corrigir os problemas e vai demonstrar tanto para o técnico, para o agricultor, e para os interessados o que ele tem que fazer. Esse cadastro validado é muito importante para alcançarmos mais mercado daqui pra frente”, explica.

Segundo a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, o Estado está em primeiro lugar no país com o maior percentual de cadastros analisados e validados, e é uma prioridade do Governo investir para avançar na regularização ambiental.

“Tudo isso tem um único objetivo, que é aumentar o percentual de cadastros validados. Já somos o Estado com o maior percentual do país, com cerca de 10% dos cadastros analisados validados, mas pretendemos avançar mais nesta agenda que contribui para a implementação do Código Florestal e beneficia toda a sociedade”, afirma.

Estiveram presentes na assinatura André Nassar, presidente da ABIOVE; Rafael Mazon, presidente Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira (Cipem) Adilson Ruiz Valera, presidente Instituto Ação Verde; Alvaro Leite, representante da Federação das Indústrias (Fiemt); e Wellington de Andrade, diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja).

Sistema automatizado

A plataforma oferece subsídios técnicos como uma base de dados geográficos, além do sistema automatizado que permite que o CAR já saia com uma análise prévia. Entre as principais vantagens do sistema, o funcionamento em nuvem, na internet; ferramentas de desenho; interage com a base de dados geográficos; o trabalho é feito em etapas, dentro das regras que regem o CAR; o sistema autoanalisa cada etapa e aponta erros.

O CAR é um registro público e obrigatório para todos os imóveis rurais, que possibilita além do controle e monitoramento da atividade produtiva, benefícios aos proprietários que estiverem regulares como financiamento e crédito facilitado e acesso ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).