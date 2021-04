Festival Contos do Mato traz lançamento de livros e palestra de escritora renomada

O 4º Contos do Mato Web Festival começa nesta terça-feira (20.04), às 19h, com o lançamento de livros dos escritores Solange de Oliveira Santos, João Luiz do Couto, Iolanda Garcia, Lucas Budoia, Neide Silva, Paty Wolff, Flávio Henrique e Maria Claro. O evento será transmitido via Youtube e Facebook. As obras lançadas poderão ser conferidas no site do evento.

Na oportunidade, a escritora Kiusam de Oliveira (SP) irá realizar também a palestra “Literatura que salva”, marcada para ter início às 20h. Kiusam é doutora em Educação pela USP e autora do livro “O Mundo no Black Power de Tayó”, que recebeu o Prêmio ProAC Cultura Negra 2012 e foi elencado no ranking dos dez livros mais importantes do mundo em direitos humanos, pela ONU.

O projeto é contemplado pelo Edital Circuito Mostras e Festivais, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e segue até o dia 24 de abril. O evento, totalmente online, reúne profissionais regionais e nacionais, e traz em sua programação encontro com autores, espetáculos narrativos, workshop e oficina, e a tradicional maratona de histórias.

Os encontros com autores serão realizados nos dias 21, 22 e 23 de abril, sempre às 20h. Os temas serão “A Literatura como espaço de expressão da mulher: suas lutas e conquistas”, “Autores multipotenciais: como essas influências interferem na escrita e processo criativo”, e “Literatura Indígena: da narrativa oral para os livros”.

Espetáculos Narrativos

Nos dias 21, 22 e 23 de abril, sempre às 10h e 16h, o público poderá assistir a seis apresentações de narração de histórias. O evento é gratuito e será transmitido no Youtube e Facebook do Contos do Mato. As apresentações terão tradução em libras.

Além da narração de histórias, ao final de cada apresentação terá uma micro oficina. Em seguida, será aberto espaço para interação entre os artistas e o público, com um bate-papo.

Maratona

A maratona de histórias “Eu conto daqui”, será no sábado (24.04), às 16h. Serão narrados seis contos, de 10 minutos cada um. As apresentações terão tradução em libras.

Confira a programação completa aqui.

Serviço

4º Contos do Mato Web Festival

De 20 a 24 de abril de 2021

Transmissão via Youtube e Facebook Contos do Mato

Site: https://contosdomato.com.br/