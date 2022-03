Festival de Cinema de Cannes suspende a Rússia

Os motoristas que estão retornando para a capital paulista na noite de hoje (1) após passar o carnaval no interior ou no litoral estão encontrando as estradas com congestionamentos no sentido de São Paulo.

Às 18h45, as principais rodovias que dão acesso à cidade de São Paulo apresentavam congestionamento. Na Rodovia Castello Branco havia trânsito lento do quilômetro 27 ao km 32; na Raposo Tavares, o congestionamento ocorria do km 34 ao km 42; na Bandeirantes, do km 50 ao km 58; na Anhanguera, do km 53 ao km 64; na rodovia Presidente Dutra, do km 208 ao km 210; e na Fernão Dias, do km 53 ao km 63.

Nas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral não havia trânsito lento. De acordo com a concessionária Ecovias, que administra a Via Anchieta e a Rodovia Imigrantes, o tráfego está normal no retorno para São Paulo.