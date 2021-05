Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá começa na segunda (10)

Famílias da Região do Vale do Araguaia receberam nesta sexta-feira (07.05) cerca de 3 mil cartões do Programa Ser Família Emergencial, que dá direito a R$150 reais para compra de alimentos, em parcelas que serão recebidas por cinco meses.]

Representando o Governo de Mato Grosso, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, fez a entrega simbólica dos cartões.

“Este é um projeto da Secretaria de Assistência Social, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, que visa apoiar aquelas famílias que se encontram em vulnerabilidade social neste momento tão difícil de pandemia. O Estado de Mato Grosso está cada vez mais preocupado com o cidadão, e esse auxílio por 5 meses vem ao encontro do que a sociedade precisa”, afirma a secretária em discurso.

A primeira cidade do Araguaia a receber os cartões foi Barra do Garças (509 km a Leste de Cuiabá). Foram entregues para moradores da cidade 2.311 cartões do Ser Família Emergencial.

O prefeito de Barra do Garças, Dr. Adilson de Macedo, afirma que percebe a presença do Estado na sua cidade, que além do novo programa de auxílios, já foi contemplada com mais de 2 mil cestas básicas pelo Estado. “Esse cartão emergencial vem para dar mais dignidade e cidadania a essas famílias de Barra do Garças, portanto eu jamais poderia deixar de agradecer”.

Em Pontal do Araguaia (a 518 Km de Cuiabá), a secretária Lazzaretti entregou 333 cartões de auxílio financeiro, e participou da inauguração da reforma do Centro Social Urbano Waldemar Antônio Nogueira. Na ocasião,

Secretária Mauren Lazzaretti na entrega dos cartões em Pontal do Araguaia. Foto: Assessoria

A cidade de Torixoréu (627 km ao Sul de Cuiabá) teve 147 beneficiários, e recebeu também 400 cestas básicas para ajudar os moradores em vulnerabilidade da cidade, que tem quase 4.500 habitantes. “Tenho certeza que essa ajuda financeira do Ser Família vai ajudar um pai de família a comprar alimentos, comprar uma carne, para melhor cuidar da sua família”, ressalta o prefeito Thiago Timo.

Secretária Mauren Lazzaretti entregando o cartão benefício em Torixoréu

A última entrega do dia foi de 153 cartões do benefício para moradores de General Carneiro (distante 455 quilômetros de Cuiabá). “É um momento feliz dessa gestão do Governo do Estado. Cada dia mais eu vejo a primeira-dama mais vendo o ponto fraco dos nossos munícipes. Esse projeto vem a complementar a alimentação das famílias. O nosso povo não consegue sobreviver, não consegue trabalhar. Somos a segunda cidade em vacinação no Estado, quero parabenizar também o secretário de Saúde. Esperamos que esta pandemia passe”, avalia o prefeito Marcelo Aquino.

Moradores da região aprovam o auxílio

Debora Merimugureudo, de 38 anos, está entre os 153 contemplados de General Carneiro. Moradora da aldeia Meruri, percorreu mais de 50 quilômetros para receber o cartão do benefício, e avalia que a ajuda é muito bem vinda. “Fico muito grata por ter sido contemplada, junto com outros indígenas. Esse valor vai ajudar muito na alimentação”, comenta.

Debora recebendo o cartão do prefeito de General Carneiro, Marcelo Aquino, e da secretária Mauren Lazzaretti.

A dificuldade da autônoma, e mãe, Welita Santos, de 33 anos, será amenizada com o recebimento do cartão do Ser Família Emergencial. “Acho muito importante esse acesso que as famílias estão tendo nesse momento muito crítico, então qualquer valor que está vindo nesse momento é muito bem vindo. Estamos muito felizes”, conta a moradora de Barra do Garças.

Welita Santos, moradora de Barra do Garças, recebendo o cartão benefício. Foto: Assessoria

Ser Família Emergencial

Por cinco meses, as 100 mil famílias beneficiadas com o auxílio poderão adquirir alimentos em mais de 700 estabelecimentos cadastrados. O valor de R$ 150 do Ser Família Emergencial será creditado nos cartões do programa a partir deste sábado (08.05), e deve ser utilizado apenas para compra de produtos alimentícios.

Os contemplados fazem parte do Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico), e se enquadram no programa sob o critério de receber até R$ 70 per capita por mês.