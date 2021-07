A 4ª edição do Festival de Dança de Cáceres começa nesta sexta-feira (23.07) e segue até domingo (25.07). O evento será realizado no formato híbrido, com atividades presenciais para um número reduzido de participantes e com transmissões online pelo canal do Hypnose Break no Youtube. O evento é um dos projetos contemplados no edital Circuito de Mostras e Festivais, realizado pelo Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O festival conta com a presença dos artistas Aline Fauth (Cuiabá-MT), Caike Dantas (São Paulo-SP) e o cantor Thiago Nusa (Cáceres-MT), além dos grupos e companhias de dança como Caroline (Cuiabá-MT), Arte Flor de Menina (Campo Novo do Parecis-MT), Afro Escola (Cáceres-MT), The4boyz (Vale do Ribeira-SP), Gêmeas Quedas (São Paulo-SP), Chalana (Cáceres-MT), Tradição (Cáceres-MT) e Hypnose Break – Adulto e Kids (Cáceres-MT).

Na sexta-feira (23.07), as atividades ocorrem em duas escolas selecionadas pelo projeto. Já no sábado (24.07), das 14h30 às 15h30 tem workshop de Stiletto com Aline Fauth, e das 15h30 às 16h30 tem workshop com Caike Dantas. No sábado e no domingo (24 e 25.07), a partir das 19h30 tem espetáculo de dança com transmissão pelo Youtube.

As edições anteriores do festival ocorreram em 2013, 2014 e 2015. A proponente do projeto Benedita Garcia Coutinho fala da contribuição do evento. “Cáceres é uma cidade rica setor cultural com a realização de diversos festivais. Percebemos que a cidade poderia receber um festival de dança que contemplasse muitos estilos como o jazz, hip hop, ballet, e ainda os grupos de dança tradicionais, que são a grande motivação para o nosso festival”.

A 4ª edição do festival conta com a organização do grupo Hypnose Break e com o apoio cultural da Cruz Vermelha de Cáceres e da Prefeitura Municipal de Cáceres por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

Serviço

Festival de Dança de Cáceres

Data: de 23 a 25 de julho de 2021

Transmissão pelo canal do grupo Hypnose Break no Youtube