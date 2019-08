Festival de Inverno de Chapada e Quintal da Domingas são atrações da programação semanal

Em sua 34° edição, o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães promete muita animação, alegria, entretenimento e cultura, a partir desta sexta-feira (30.08). Para quem estiver em Cuiabá, a dica é aproveitar a abertura do Quintal da Domingas, na comunidade São Gonçalo Beira Rio, a partir de sábado (31.08).

Entre as atrações do Festival de Inverno estão shows nacionais com Renato Teixeira, Sérgio Reis, Di Paullo & Paulino e Zeca Pagodinho para a programação noturna, com início às 20h, além de apresentações de dança, música, teatro, circo, artes plásticas, folclore, esporte, artesanato, contação de histórias e capoeira, a partir das 13h.

No sábado (31.08) e domingo (01.09), o Quintal da Domingas recebe o público com comidas típicas, artesanato e o espetáculo ‘Mato Grosso Dançando o Brasil’, realizado em homenagem ao mês do folclore.

A agenda cultural, que começa nesta sexta-feira (30.08) e segue até o dia 05 de setembro, apresenta opções para todos os gostos. As dicas incluem exposições de artes visuais, visitas a museus, shows com cantores regionais, teatro, cinema e lançamento de livro. Também haverá apresentação do edital Rumos Itaú Cultural 2019-2020

Todos os eventos são apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Quer saber mais? Confira a programação completa.

Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães

Programação musical

30.08 (sexta-feira), a partir das 20h

Sérgio Reis e Renato Teixeira (com o Espetáculo Amizade Sincera)

Di Paullo e Paulino

Denner e Douglas

As Marianas

Di Paullo e Paulino

Jonathan e Adam

Zé e Leandro

31.08 (sábado), a partir das 20h

Zeca Pagodinho

Samba e as Bossas

Sambaxé

Sedusamba

Programação Cultural

Dia 31.08 (sábado), na Praça Dom Wunibaldo

13h exposição, oficina e treinamento de estilingue com Betão Nascimento

14h Oficina de pintura e desenho com M’Artes Ateliê

14h30 Pintura corporal de pigmentos naturais com Ramon Viramundotattoo

15h Oficina de confecção de bonecas Abayomi com NEOM Bordadeiras da Chapada

15h30 Mediação de leitura com a Cia Pé de Pano.

16h Espetáculo “Circo sem Lona pede Carona” com a Família Malacriada

17h Roda de capoeira com o Grupo Capoeira Nagô

18h Ballet Rachel Galesso

21h Grupo de dança “Insatiable”

21h15 Show folclórico com o Grupo de Siriri Patucha

22h Show musical Otávio Reis e Gabriel

00h Encerramento

Dia 01.09 (domingo), na Praça Dom Wunibaldo

10h às 14h exposição, oficina e treinamento de estilingue com Betão Nascimento

14h Musicalização e psicomotricidade com Iva Marques

14h30 Oficina de bordados com as Bordadeiras Entre Rios

15h Contação de histórias com Fernanda Marimon

16h Espetáculo “A Benzeção da Terra” com a Cia Alegrís

17h Espetáculo “Esperando o Lima” com o Trio Pirathiny

18h Contação de histórias com Família Malacriada

21h Chapada em Concerto

21h30 Danças Circulares Sagradas

22h Encerramento

*09h às 11h Oficina na pista de bicicletas de Chapada Pump Track. (Endereço: Homero Mouser S/N, próximo à praça do Festival)

Mês do Folclore no Quintal da Domingas

O Quintal da Domingas, na comunidade São Gonçalo Beira Rio, recebe o público neste fim de semana para o espetáculo ‘Mato Grosso Dançando o Brasil’. O evento é realizado em homenagem ao mês do folclore, e apresenta o show que será exibido em festivais da Europa nos meses de junho e julho. Além das apresentações artísticas, o Quintal da Domingas oferecerá ainda comidas típicas como Maria Isabel, peixe frito, doces tradicionais e artesanato. Classificação livre.

Serviço:

Quando: 31.08 e 01.09

Horário: 19h (abertura do espaço) e shows 21h no sábado e 20h no domingo

Onde: Quintal da Domingas, Rua Antônio Dorileo, 2510, São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá.

Ingresso: gratuito

Informações: (65) 99204-8404

Lançamento de livro – Vale do Rio Cuiabá e suas belezas

O livro ‘Vale do Rio Cuiabá e Suas Belezas’ será lançado nesta sexta-feira (30.08), no Sesc Arsenal, em Cuiabá. O evento inclui uma palestra intitulada ‘A construção da memória: 08 de abril de 1719 e os 300 anos de Cuiabá’, com o professor João Antônio Botelho Lucídio.

A obra foi organizada e produzida por José Paulo da Motta Traven. O professor João Antônio Botelho Lucidio assina a pesquisa, os textos e a curadoria. Mario Friedlander é autor das fotografias e Jonatham de Barros Ferreira responde pela cartografia. O projeto gráfico, editoração e capa são da Elaine Caniato.

Serviço:

Quando: 30.08

Horário: 18h30 (palestra) 20h (lançamento do livro)

Onde: Sesc Arsenal, Rua 13 de Junho, S/N – Centro Sul, Cuiabá – MT, 78020-001

Ingresso: gratuito

Informações: (65) 3611-0550

Exposição Arte de Amamentar, no Palácio da Instrução

Como parte da programação do Agosto Dourado, artistas mato-grossenses das artes plásticas se unem na luta pelo aleitamento materno e apresentam a exposição ‘Arte de Amamentar’, que fica aberta à visitação somente até hoje (30.08), no Palácio da Instrução.

Com a curadoria de Ronei Nogueira Ferraz Ronei, a mostra traz obras dos seguintes artistas: Anna Pretta, Irani Gomes, Lourdes de Paula, Ludmila Brandão, Nice Aretê, Paty Wollff, ROCalazans, Rosylene Pinto, Tula Kirst, Adriana Milano, Cida Silva, Dayana Trindade, Rodolfo Carli, Amaury Santos, Mari Gemma De La Cruz, Arachely Tristão, Ferraz Ronei, Ruth Albernaz, Bia Corrêa, Nancy Ribeiro e Maria Lúcia Futuro.

Quando: 30 de agosto

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h

Onde: Palácio da Instrução – Rua Antônio Maria, nº 251, Praça da República, Centro de Cuiabá.

Ingresso: Gratuito

Mais informações: (65) 99259-6928 /3613-5415 e pelo e-mail aleitamentomaterno@ses.mt.gov.br , Facebook e Instagram

Cine Teatro Cuiabá

JOGOS DE CENA – AS PÉROLAS DE DONA MARIA

Após uma série de apresentações (O Beijo, o Vício, Filosofia de Vida, O Homem Trocado, Ofélia e Porque Não é Só Sangue, é Mais Complexo Ainda), Dona Maria tenta se apresentar com seu número ‘farofafá-fá’ no jogo de Cenas. E o que era para ser uma simples apresentação toma um ritmo diferente através das travessuras de Dona Maria, que vai deixando o apresentador completamente irritado com as confusões. O espetáculo tem duração de 1h e classificação livre.

Quando: 30/08

Horário: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Lançamento do álbum “Somos som”, de Karola Nunes

Karola Nunes lança o álbum ‘Somos Som’, contemplado no edital Circula MT. O trabalho reúne a junção e continuidade de composições de temas que permeiam a vida, como a relação com o universo e a natureza, amor, questões do feminino e sua entrega à música.

Karola Nunes é a imersão de várias influências da música popular brasileira e suas instrumentalidades. No total, são 10 músicas, incluindo a canção ‘A Pressa’, que foi lançada com antecedência como prévia, e conta com produção musical de Gustavo Ruiz.

Dos 32 anos de vida apaixonada pela música, 15 anos são de carreira profissional. Nunes também é instrumentista e o primeiro álbum ‘Somos Som’ é a realização de um sonho antigo.

Ficha Técnica

Direção musical, voz e guitarra: Karola Nunes. Guitarra Augusto Krebs, contrabaixo Paulinho Nascimento, bateria Rominho Moreira, percussão Virgílio Ribeiro e Higor Ribeiro, teclado Christian Diogo, trombone Rykaelle Ribeiro, trompete Duda Oliveira, participações especiais com Pacha Ana, Habel Dy Anjos e Raul Fortes. Já na iluminação fica Karina Figueredo e como técnico de Som o Well Ribeiro. Figurino por Einstein Halking, produção: Larissa Sossai e assessoria de Imprensa da jornalista Mirella Duarte.

Serviço:

Quando: 31/08

Horário: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 40 inteira, R$ 20 meia (estudantes, professores e jornalistas), R$ 20 e um litro de leite (meia solidária).

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Espetáculo “Tramando Esopo” – Theatro Fúria

O Theatro Fúria se apresenta neste domingo (01.09), às 20h30, com o espetáculo de contação de histórias ‘Tramando Esopo’. Através da manipulação de objetos corriqueiros (copos, meias, tampinhas, tubos de papel higiênico…), os personagens dos contos de Esopo – escritor da Grécia Antiga considerado o pai da fábula – ganham vida em releituras que tocam pessoas de todas as idades. Um espetáculo concebido para ser um momento divertido de sabedoria em família. Classificação livre.

Ficha Técnica – Concepção e Narração: Péricles Anarckos, Texto e adaptação das histórias: Péricles Anarc- kos, Ambientação e Figurino: Carolina Argenta,Voz do narrador: Carolina Argenta, Produção: Carolina Argenta.

Serviço

Quando: 01/09

Horário: 20h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

EXIBIÇÃO DE FILMES

Lady Bird (Lady Bird, Greta Gerwig, EUA, 2018, 95’)

Christine McPherson (Saoirse Ronan) está no final do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe da cidade onde vive, ideia firmemente rejeitada por sua mãe (Laurie Metcalf). Lady Bird, como Christine exige ser chamada, não se dá por vencida e segue com os planos de ir embora dali. Enquanto esta hora não chega, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a mãe. Classificação: 16 anos.

A exibição do filme integra o projeto ‘Encontros com Cinema’, lançado em 2017 para difundir produções cinematográficas que estão fora do circuito comercial dos cinemas brasileiros.

Quando: 03/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Estudantes da rede pública não pagam ingresso.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Pets: a vida secreta dos bichos

O cachorro Max mora em um apartamento em Nova Iorque. Max não gosta quando sua dona traz para casa um novo cão, Duke. Mas logo os dois cachorros terão que pôr as divergências de lado quando um incidente os coloca na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla. Temas relevantes para público escolar: convívio social; amizade; cooperação. Classificação livre.

A exibição do filme integra o projeto A Escola Vai ao Cine Teatro, voltado a estudantes e professores de instituições de ensino de Cuiabá e região.

Quando: 03.09

Horário: 9h e 15h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: Para as escolas da rede pública de ensino, as sessões são gratuitas, basta realizar o agendamento escolar. O público geral paga R$ 4.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Rumos Itaú Cultural 2019/2020

A gerente do núcleo de Enciclopédia do programa Rumos Itaú Cultural, Tânia Rodrigues, e o gerente de Inovação Marcos Cuzziol, apresentam no Cine Teatro Cuiabá o edital Rumos Itaú Cultural 2019-2020. O bate-papo será no dia 05 de setembro, das 19h às 22h, e é destinado a artistas, pensadores, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto. O objetivo é esclarecer dúvidas e trocar informações.

O Instituto Itaú Cultural abre inscrições no dia 3 de setembro. Para explicar como funciona, uma equipe do Itaú Cultural percorrerá todas as regiões do Brasil nesta Caminhada Rumos, já tradicional. Cuiabá é a primeira cidade visitada.

Quando: 05.09

Horário: 19h às 22h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: Gratuito

Informações: Telefone: (65) 3613-0240 e mtcriativo@secel.mt.gov.br

Exposição Sen[S]ação – Galeria de Artes Lava Pés

Com obras de Vitória Basaia, Gonçalo Arruda, Junne Fontenelle, Marcelo Velasco e Miguel Penha, a exposição coletiva Sen[s]ação está em cartaz na Galeria Lava Pés, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, com entrada franca e livre para todas as idades. A mostra fica aberta ao público até 15 de outubro.

A curadoria da mostra é de Marcelo Velasco, e reúne pinturas, esculturas e instalações. Nela, os cinco artistas exibem seus trabalhos mais recentes, organizados num projeto de expografia que promete mexer com as sensações do público.

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, em cartaz até dia 15 de outubro

Horário: das 8h às 18h

Onde: A Galeria de Artes Lava Pés está localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés) nº 510, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Ingresso: Gratuito

Informações: (65) 3613-0232

Museu de Arta Sacra

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h, e oferece ao público uma exposição permanente composta por peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa e peças adquiridas por doações particulares. Destaque para os famosos retábulos da antiga Catedral demolida em 1968 e a nova ala de instrumentos musicais da Igreja do Bom Jesus de Cuiabá do período colonial.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é considerado um dos mais importantes monumentos de estilo eclético que exibe combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Foi fundado em 10 de março de 1980.

Serviço

Quando: Aberto à visitação de quarta a domingo.

Horário: 9h às 17h.

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho.

Ingresso: quarta a sábado: R$10 ou meia entrada R$ 5. Domingo: entrada gratuita

Mais informações: (65) 3646-9101 e http://museudeartesacramt.blogspot.com/

Residência dos governadores

Primeira edificação de status oficial, a Residência dos Governadores foi inaugurada na década de 1940. Além de servir como morada a 14 governadores, serviu de hospedagem para o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1941, quando ele fez sua primeira visita a Mato Grosso.

A Residência dos Governadores está aberta para visitação com uma mostra permanente e didática, composta por itens do antigo mobiliário, como objetos, pratarias e louças.

Serviço

A Residência dos Governadores é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na rua Barão de Melgaço, nº 3565, Centro de Cuiabá. A entrada é gratuita. Aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às18h. Telefone: (65) 3613-0232. Email: equipamentos@secel.mt.gov.br

