Festival de Música Rádio MEC anuncia vencedores neste sábado (25)

Foram quase 2.100 músicas inscritas, que resultaram em 47 finalistas. Agora chegou a hora de saber quem venceu o Festival de Música da Rádio MEC 2021. A emissora anuncia neste sábado (25), Dia Nacional do Rádio, às 20h, o resultado, com transmissão ao vivo pela Rádio MEC e Rádio Nacional, pelo Facebook e Twitter da Rádio MEC e YouTube da TV Brasil. Às 22h30, a TV Brasil transmite a gravação da premiação.

São quatro categorias: Música Instrumental, Música Clássica, Música Infantil e Música Popular. Cada uma delas vai premiar o Melhor Intérprete e Melhor Composição Inédita, pela escolha do júri, e o público vai escolher a sua preferida de cada grupo, por meio de votação no site das Rádios EBC, que segue aberta até minutos antes de cada prêmio ser anunciado. Ao todo, são 12 vencedores, sendo oito escolhidos pelo júri técnico e quatro pela audiência.

As músicas semifinalistas estão sendo transmitidas na programação da Rádio MEC e também foram disponibilizadas para o público na internet. Essa promoção das músicas visa divulgar gravações de músicas inéditas e abrir espaço na programação da emissora para cantores, compositores e instrumentistas.

Conheça todos os finalistas do Festival de Música da Rádio MEC 2021

Já escolheu sua música favorita? Para votar, é só acessar o site de Rádios EBC

Homenagens

Com apresentação de Tiago Alves e Bia Aparecida, a grande final será transmitida diretamente do estúdio 2 da TV Brasil, no Rio de Janeiro e contará com algumas homenagens musicais, já gravadas. Uma delas é ao centenário do compositor Zé Keti, com uma apresentação de sucessos do repertório pelo cantor Vidal Assis, que apresentou a série Zé Kéti – um repórter musical.

A 13ª edição do festival vai comemorar também os 60 anos do apresentador do programa Blim-Blem-Blom, Tim Rescala, com show da formação de câmara organizada pelo compositor e produtor musical.

O educador, cantor, compositor e radialista Zé Zuca, que faria 70 anos em 2021, é outro que será homenageado na noite deste sábado. O Coro do Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro vai interpretar as músicas do ex-apresentador da Rádio Maluca e Radioteca, programas voltados ao público infantil.

Rosinha de Valença fecha as homenagens. A violonista, que concebeu a série Eles escolheram a música – relembrada em edições do programa Memória Rádio MEC –, completaria 80 anos e terá músicas de seu repertório revisitadas.

“O festival tem essa missão de combinar gerações. Abre espaço e descobre nomes com potencial como princípio, mas também valoriza e reconhece personalidades como Tim Rescala, além de homenagear astros como Rosinha de Valença, Zé Zuca e Zé Keti”, explica Thiago Regotto, gerente da Rádio MEC.

Recorde de inscritos

Pela primeira vez aberto a músicas de fora da região Sudeste, o festival mais do que dobrou o número de inscrições este ano. Foram 2.094 músicas inscritas, batendo o recorde da edição de 2020, quando 1.023 composições concorreram. Só na categoria Música Popular, que teve a maior procura, foram 1.371 inscrições. Em Música Instrumental o número chegou a 408, seguidas de Música Infantil com 167 e Música Clássica com 148 composições.

Thiago Regotto, explicou que a primeira grande triagem foi feita pela equipe interna de programadores, que avaliou as músicas que poderiam ser consideradas prontas para veiculação.

“Foi um grande esforço conjunto de toda equipe de programadores e produtores de música clássica, popular, infantil e instrumental”, afirma o gerente da emissora, que vê o festival ganhar relevância a cada ano. “A abertura de inscrições para concorrentes de todo o país atendeu a uma demanda que já existia. A novidade rendeu recorde de inscrições, mais que o dobro do ano passado, que já tinha sido a maior. Além disso, aumenta a diversidade com novos artistas, sons e sotaques”, analisa.

Em seguida, o júri do festival escolheu as 24 músicas que avançaram para a final. Os critérios em avaliação foram qualidades da gravação e artística, interpretação e originalidade. As outras composições foram escolhidas pelo voto do público, reforçando a intenção de valorizar o voto dos ouvintes e internautas, com aumento de um para quatro prêmios reconhecidos por meio da escolha feita pelo público.

Edição totalmente on-line

Desde o início da pandemia de covid-19, o Festival de Música da Rádio MEC é realizado totalmente de forma virtual, com transmissões pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e seus perfis nas redes sociais. Este é o segundo ano neste formato, com a final sem apresentação dos vencedores.

Com todas as etapas on-line, o festival ganhou mais agilidade, considera Regotto – tanto do ponto de vista dos participantes quanto da organização, já que diminui o custo com com impressões, cópias e envio para os inscritos e proporciona uma entrega dinâmica do material. “No entanto, nosso desafio aumenta quando consideramos a quantidade de obras e inscrições que precisam ser validadas”, acrescentou.

Além de levar o troféu para casa, as músicas premiadas serão veiculadas na programação da emissora, de acordo com o perfil musical de cada uma.

Como assistir

Data: 25/9/2021

Horário: 20h

Transmissão: ao vivo, nas Rádios MEC e Nacional, Facebook e Twitter da Rádio MEC, YouTube da TV Brasil; às 22h30, a TV Brasil exibe a gravação

Votação: radios.ebc.com.br