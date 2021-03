Festival de Teatro realiza oficinas e espetáculos online

Começou neste sábado (06.03), o Palco Perebas – Festival de Teatro. A primeira edição do festival vai até o dia 25 de março. Ao todo serão mais de 20 apresentações voltadas para toda a família. O festival será totalmente online, transmitido via redes sociais do Grupo de Teatro Perebas. O público poderá acompanhar e interagir com os grupos e convidados.

Com uma extensa programação, o festival reúne apresentações de peças de teatro de Mato Grosso, Bahia, Ceará, São Paulo, Rondônia e outros estados. Além de oficinas, bate-papos, entrevistas e vivências com Amauri Tangará, Carlos Ferreira e Vital Siqueira. O projeto foi contemplado no Edital Circuito Mostras e Festivais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Ainda no sábado (06.03), teve apresentação do “Grupo Pavilhão Da Magnólia”, de Fortaleza (CE), com o espetáculo “Ogreleto”, que conta a história de uma criança que descobre que não é igual às outras, e tem que aprender a aceitar e lidar com essa diferença. Ogreleto, de Suzanne Lebeau, dialoga com questões contemporâneas da criança e dos adultos.

Oficinas

Nos dias 07, 14 e 21 de março, das 13h as 16h, tem oficina de voz e técnica vocal para cantores, atores e estudantes de teatro, ministrado por Eric D’Ávilla, de São Paulo (SP).

No dia 13 de março, das 8h as 11h, tem oficina de teatro de sombras com o Grupo de Teatro Penumbra (Cuiabá/MT). E no dia 20 de março, das 8h as 11h, tem oficina de compartilhamento do processo de criação da Trupe Ave Lola (Curitiba/PR).

As vagas para as oficinas são limitadas e os interessados devem entrar em contato com o Grupo de Teatro Perebas, pelo telefone (65) 9 9670-6700.

A curadoria do festival é de Jefferson Jarcem (Cuiabá) e Mary Costa (Tangará da Serra). A programação completa está disponível no Facebook e Instagram do grupo Perebas.

Confira a programação completa aqui.