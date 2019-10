Festival, feiras, documentário e campeonato de futebol amador, final de semana animado em Cuiabá

Mais um final de semana que se aproxima e a animação rola solta por aqui, e o que não vai faltar são eventos para todos os estilos e idades. Vale destacar que no mês de Outubro as campanhas voltadas para prevenção do câncer de mama também são destaques na programação cultural. Nesta Sexta-feira (18), a partir das 18 horas acontece no teatro do Sesc Arsenal um evento falando sobre câncer de mama e colo de útero. Além disso também acontece na sexta-feira (18), o lançamento do documentário “Real 25 anos – Muito além de uma moeda”, O filme traz entrevistas com Fernando Henrique Cardoso, além de ex-ministros e economistas que trabalharam para a implantação do plano. No sábado (19) para que gosta de uma boa música sertaneja de raiz as duplas Gian e Giovane, junto com Cesar e Paulinho e Trio Parada Dura, prometem um show inesquecível com músicas românticas que fizeram e fazem sucesso até hoje. Neste final de semana pra quem gosta de futebol e resenha acontece a Copa De Chapa, com a participação de ex-jogadores profissionais, como Amaral, Junior Baiano, Aloisio Chulapa, Flávio Conceição e muito mais. Festival Nelore na Brasa também acontece aqui em Cuiabá no sábado. Isso é só o começo… tem muito mais. Venham conferir a programação:

Show e Festival

1. O Que: Musiva Viola-Gian & Giovani; Trio Parada Dura; Cezar & Paulinho: Um evento histórico acontece em Cuiabá, com os grandes clássicos musicais, os maiores cantores sertanejos conhecidos no Brasil irão apresentar musicas como “Querer por querer”, “Convite ao casamento”, “Ultimo adeus”, dentre outras.

Quando: Sábado (19)

Onde: Musiva

2. O Que: 1ª edição do “Festival Trezentos – É Com Mandioca” – O evento contará com feira de gastronomia, artesanato, sustentabilidade e moda durante os quatro dias com empreendedores da economia criativa da região. A programação se resume em oficina Cuiabá CorposSonoros com Vinicius dos Santos, teatro com os atores Eduardo Butakka e Thiago Mourão, com os personagens Penélope e Seu Dito, Show Performance Hend Santana. Também acontece Contação de Histórias A lenda da Mandi, Show musical com Amauri Lobo, Pocket show André D’Lucca, Encerramento com a Banda ícone do Lambadão Matogrossense Styllus Pop Som.

Quando: Sexta-feira (18) e sábado (19)

Onde: Praça da Mandioca

3. O Que: Festival Nelore na Brasa- Open bar e open food, o ‘Festival Nelore na Brasa’ terá 20 estações de carne, 120 mestres churrasqueiros e quatro toneladas de carne, além de apresentações musicais nos estilos sertanejo e pop rock. Estarão disponíveis mais de 35 cortes especiais, como bife ancho, carne de sol bovina, t-bone, maminha, costela pantaneira, beef de chorizo, steak de alcatra, chuck beef com osso e muito mais, preparados na parrilla, fogo de chão, pitmaster e churrasqueira.

Quando: Sábado (19)

Onde: Parque de Exposições da Acrimat

Outubro Rosa e Copa de futebol

1. O Que: Saúde mulher em debate câncer de mama e colo do útero-Com apresentação projeto itinerante Sesc Saúde Mulher, palestra magna: Câncer de mama e colo do útero. Evento de caráter formativo com o objetivo de oportunizar encontros, debates e orientações, envolvendo as instituições, profissionais e acadêmicos da área da saúde, com foco nas temáticas emergentes ligadas à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e câncer do colo do útero em uma visão mais integral e interdisciplinar.

Quando: Sexta-feira (18) e sábado (19)

Onde: Sesc Arsenal

2. O Que: 1ª Edição “Sunset”- Desta vez, em alusão ao Outubro Rosa, o ‘pink sunset’ traz a cantora Luka, dona do hit dos anos 2000 ‘Tô Nem Aí’. No mês de novembro, a ideia é fazer o evento no dia 16, com apresentação do ‘Sambaxé’. O evento de dezembro ainda não tem data, mas o Talavera está em negociação com uma atração nacional.

Quando: Sábado (19)

Onde: Talavera restaurante

3. O Que: Copa DeChapa de Futebol e Resenha- A primeira copa de futebol que acontece este final de semana vai contar com ex-jogadores profissionais. Quem tiver interesse em participar do campeonato deve fazer sua inscrição que os organizadores vão sortear e colocar os participantes nos respectivos times. A resenha vai rolar solta. A programação segue com um coquetel de abertura, sorteio dos times e entrega dos uniformes. No sábado vai rolar feijoada ao som de samba e pagode e “resenha” com os ex-jogadores, Aloisio Chulapa, Junior Penta, Junior Baiano, Fávio Conceição, Amaral e Sérgio (goleiro). No domingo final do campeonato com premiação e almoço.

Quando: Sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20)

Onde: Malai Resort- reservas e informações: 9.9916-1298

Feira e Documentário

1. O Que: A 20ª edição da ‘Feira do Vinil e Criatividades’- O evento é aberto a públicos de todas as idades e traz, além dos discos, o trabalho de diversos criadores e artesãos da cidade. Desta vez, o evento vai arrecadar rações para o projeto Lunaar e, além disso, doar mudas em parceria com o projeto ‘Verde Novo’. Em relação aos discos, os colecionadores podem conversar com os organizadores para fazer a tradicional compra, venda ou troca. Os discos de sebos já inscritos serão vendidos a partir de R$3, e caixotes com raridades terão até 50% de desconto.

Quando: Sábado (19)

Onde: Casa Cuiabana – Av. General Vale 181. Próximo ao Pronto Socorro

2. O Que: “Feira Vida Verde” com produtos naturais e sustentáveis- O evento contará com 30 expositores de produtos naturais, veganos e sustentáveis, destes, 15 voltados para produtos alimentícios e o restante dividido entre cosméticos, maquiagem, artesanato, sapatos, roupas, joias e papelaria. Vale ressaltar que os expositores de alimentação como de papelaria e moda são artesanais.

Quando: Sábado (19)

Onde: Estacionamento do Shopping Pantanal

3. O Que: documentário “Real 25 anos – Muito além de uma moeda” – O ‘plano real’ surgiu em um momento de hiperinflação da economia brasileira. Na memória dos mais velhos, ainda estão a desvalorização da renda da população a cada minuto, corrida nos supermercados e filas causadas pela escassez de alimentos. O filme é uma produção do ‘Movimento Livres’, e seu coordenador, Junior Macagnam, será o mediador do debate.

Quando: Sexta-feira (18)

Onde: FAUC Faculdade Cuiabá