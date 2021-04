Festival imersivo com foco em empregabilidade e geração de renda reúne milhares de participantes em 18 países

Mais de 26 horas de transmissão ao vivo, para milhares de pessoas de 18 países, marcaram os dois dias da 4ª edição do World Creativity Day (WCD), que é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo.

No Brasil, 101 cidades participaram do WCD que, neste ano, liderou a maior campanha de doação de bolsas de estudos já realizada. Foram ofertadas mais de cem mil bolsas de até 100%, o equivalente a R$ 14 milhões doados em bolsas de estudo, com o objetivo de ampliar a capacidade criativa da sociedade para acelerar a retomada da economia pautada pela inovação e pelo conhecimento em rede.

Segundo os organizadores do evento, foram realizadas cerca de 7 mil horas de exibição, somente no palco principal no YouTube, com uma média de 20 minutos de visualização de cada participante.

De acordo com a líder local do WCD em Cuiabá, Caroline dos Anjos Vaez, agente de Inovação do Parque Tecnológico Mato Grosso, no palco cuiabano foram apresentados diversos debates com temas relacionados a artes, comunicação, negócios inovadores, sustentabilidade e tecnologia.

“A nossa expectativa foi superada, pois além de um número imenso de participantes, também tivemos uma massiva participação e interação nas plataformas”, falou.

A organização recebeu centenas de mensagens elogiando o evento, entre elas a do participante Wagner Silva, que ressaltou que a “as atividades foram inspiradoras! Parabéns a todos pela organização, experiência, conteúdo e pessoas que participaram”, falou.

“Maravilhoso este evento, aprendemos sobre várias áreas, como educação, profissão e vida”, disse a participante Katia Valéria.

“Todos que se apresentaram fizeram a diferença no evento. Obrigada pela dedicação da equipe”, comentou Veronica Miranda.

O World Creativity Day também ofertou mais de 1.500 atividades simultâneas pelo aplicativo Dia da Criatividade, disponível para iOS e Android.

Todas as atividades foram produzidas por inspiradores e especialistas que objetivam consolidar a data como a maior experiência imersiva do planeta e têm a missão de acelerar a revolução da aprendizagem, garantindo que milhares de pessoas possam desenvolver novas habilidades com foco em empregabilidade e geração de renda, e contribuindo para reduzir os danos e prejuízos causados pela pandemia.

O evento tornou-se mundialmente conhecido após a ONU ter estabelecido o Dia Mundial da Criatividade e Inovação em seu calendário oficial, em 2017. Em 2021, o festival foi totalmente on-line, transmitido pelo YouTube, com a participação de representantes da UNESCO e com palestras de especialistas da Singularity University, The School of Life, Digital House, entre outras.

Segundo a organização do evento, em breve serão disponibilizadas separadamente todas as conversas do palco principal no canal no YouTube para quem quiser revê-las quando e quantas vezes quiser. Além disso, a estimativa com o número de participantes também está sendo levantada em todas as plataformas, mas sabe-se que milhares de pessoas se conectaram ao festival em todas as plataformas.