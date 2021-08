Festival Velha Joana começa neste fim de semana; confira a programação

O XIV Festival Velha Joana começa neste sábado (21.08) e segue com programação diária até o dia 30 de agosto, com apresentações presenciais e virtuais. Além de teatro, dança e performance, o evento terá espaço voltado para debates, o “Chá com a Velha”.

Contemplado no edital Circuito Mostras e Festivais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o evento realizado em Primavera do Leste é um dos maiores e mais tradicionais festivais de teatro de Mato Grosso. Nesta edição, serão 46 apresentações artísticas e culturais, com a participação de mais de 20 grupos de teatro de vários municípios do Estado.

A abertura oficial será no dia 21 de agosto (sábado), na Praça da Matriz, às 17h, com o espetáculo “Conversas de Botas e Batidas”, do grupo várzea-grandense Cia Vostraz de Teatro. As apresentações presenciais ocorrerão também nos dias 22, 28 e 29 de agosto, na Escola Municipal de Dança. As apresentações online serão transmitidas pelo canal XIV Festival Velha Joana 2021, no Youtube.

No espaço de debates, o “Chá com a Velha”, haverá rodas de conversa abertas para discussão sobre temas emergentes no campo das artes e da existência humana, lançamento de livros e oficinas.

Ana Dorst, coordenadora do festival, fala sobre protocolos de prevenção a covid-19. “Os atores ficarão longe da plateia e os assentos serão demarcados na arquibancada para garantir o distanciamento do público. Haverá sinalização dos espaços com cartazes informativos com os protocolos de segurança contra a covid-19”, ressalta Dorst.

O festival é composto por três categorias: Mostra Panorama, Mostra Regional e Mostra Oficial. A Mostra Panorama é composta por espetáculos de Primavera do Leste (MT); a Mostra Regional por espetáculos de outras cidades de Mato Grosso e a Mostra Oficial por espetáculos nacionais selecionados por um grupo de curadores junto à comissão avaliadora do Festival Velha Joana.

Diante da pandemia foi necessário adaptar o formato do festival. Edilene Rodriguez, também coordenadora do evento, destaca o processo de mudança de formato. “A presença do público é muito importante, mas as medidas de biossegurança também. Por isso, o formato do festival teve que ser modificado e as apresentações foram dívididas entre presencial e virtual. Já vivemos isso no ano passado, e mesmo com o formato diferente a qualidade continua a mesma dos últimos 15 anos”, finaliza.

O XIV Festival Velha Joana é uma ação da Associação Cultural Teatro Faces, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude. Conta ainda com o apoio do Ponto Faces de Cultura e da Cooperativa Sicredi. A produção fica por conta dos grupos Teatro Faces, Faces Jovem e Grupo Primitivos.

Serviço

XIV Festival Velha Joana

Data: de 21 a 30 de agosto de 2021

Transmissão pelo canal XIV Festival Velha Joana 2021, no Youtube

Programação completa AQUI