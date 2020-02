Filhote de cachorro ganha novo lar após ser resgatado do lixo por policiais

Os oito quilômetros de estrada de chão, percorridos todos os dias para chegar até a escola, nunca foram empecilhos para Pedro Paulo Ribeiro, 17 anos, estudar. Aluno da Escola Estadual Pio Machado, localizada no município de Acorizal (a 62 quilômetros de Cuiabá), o adolescente sempre enfrentou os desafios com positividade e determinação, requisitos fundamentais para que concluísse o ensino médio e conquistasse uma vaga para o curso de Agronomia na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Filho de um agricultor e de uma enfermeira, ele sempre morou na zona rural e estudou em escolas públicas. Para chegar até o centro da cidade, onde a escola está localizada, ele dependia do transporte escolar.

“Estudei nessa escola por cinco anos e o aprendizado sempre foi muito bom. Contamos com ótimos professores, que faziam redações semanalmente com os alunos. Mas o que me marcou muito e jamais vou esquecer foi o carinho que recebi de todos os profissionais”, relata o aluno, acrescentando que tem muitas expectativas para o futuro e já pensa na pós-graduação e mestrado. “Quero continuar avançando nos meus estudos”.

Além de Pedro, a escola Pio Machado teve outros quatro alunos que também conseguiram vaga em universidades públicas, entre eles o aluno Alex da Silva Arruda, 17 anos, que passou para Ciências Contábeis, também na UFMT.

O aluno destaca que, mesmo com todo os conteúdos aplicados na sala de aula, entre eles os simulados e as redações uma vez por semana, ele nunca deixou de estudar em casa. “Estudava com materiais próprios para vestibulares. Além disso, também revisava o que já havia estudado na escola”.

A paixão pela matemática influenciou Alex na escolha pelo curso de Ciências Contábeis. “Sempre tive curiosidade em aprender mais sobre essa área e fazer esse curso era um objetivo. Estou ansioso para começar a estudar nessa nova instituição, mas nunca vou me esquecer daqueles que me ajudaram a chegar até aqui”.

O apoio dos pais também foi essencial para chegar até a UFMT. “Acho de extrema importância que os pais apoiem seus filhos em suas decisões, pois quando se fala em educação e construção de um novo indivíduo, os pais precisam estar presentes para que seja dado todo o apoio possível, principalmente apoio emocional”, observa.

Conforme explica a professora de Língua Portuguesa Luana Soares, ao longo do ano de 2019, eles produziram mais de 30 redações sobre diversos temas. “A prática foi fundamental para o desenvolvimento da coesão, coerência e argumentação”, explica.

Ela ressalta que a escrita foi trabalhada como um processo de construção da identidade, como uma forma de expressão de ideias e opiniões dos alunos. “Portanto, mais do que produzir uma redação que atingisse os objetivos propostos pelo exame, priorizamos a voz do aluno e seus saberes acumulados ao longo da vida”, observa.

“Esses resultados mostram que a educação pública tem força. O trabalho coletivo desenvolvido pelos alunos e pela equipe escolar da Pio Machado foi fundamental para o sucesso no Enem”, acrescenta.

É possível sonhar

No município de Nobres (a 146 quilômetros de Cuiabá), a Escola Estadual Professor Nilo Póvoas também comemora a aprovação de seus alunos no Enem. O professor de Língua Portuguesa Agnaldo Périgo explica que desenvolveu um projeto de intervenção, com foco na melhoria das notas de redação no Enem. Com o apoio da equipe da escola, o projeto contou com oficinas para que os alunos percebessem que a escrita é um processo e um exercício e que é possível sonhar com resultados melhores.

O professor destaca que o projeto foi muito significativo para os alunos, com destaque para as alunas Amanda Camila da Silva Campos, que obteve 880 pontos na redação e passou para o curso de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e Edilaura Vitória de Moraes, com 800 pontos e conquistou vaga para o curso de Administração na Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat).

“Desta forma fica evidente que sempre podemos incentivar uma aprendizagem que leve a transformação, que isso é possível nas escolas públicas, que sempre lutam para transpor as barreiras sociais, financeiras e burocráticas para a promoção de uma educação de qualidade”, destaca o professor.

A aluna Edilaura conta que o processo de estudo na escola Nilo Póvoas foi muito produtivo e construtivo, pois a instituição possui um ambiente agradável e estruturado. “Tivemos ótimos profissionais, que proporcionaram nos proporcionaram transmitir um pouco dos nossos conhecimentos e adquirir muitos outros. Proporcionou também a pensarmos além daquilo que está sendo proposto, e isso me ajudou a desenvolver um pensamento crítico, habilidade extremamente importante em minha vida”.

A escolha pelo curso de Administração se deu pelo fato ser uma área com ampla atuação no mercado de trabalho. “Busco mudanças em minha vida pessoal e profissional para encarar novos desafios, que me levem a realização dos meus sonhos e metas. Sou muito grata a todos os educadores da escola, colegas e todos que me cercaram durante todo meu trajeto até está nova etapa que se inicia”, ressaltou a aluna.

A aluna Amanda Camila destaca que o segredo para conquistar uma boa nota no Enem é estudar não apenas os conteúdos em sala de aula, mas também em casa. “É importante sempre revisar em casa o que aprendeu com os professores”, acrescenta.

Enfrentando dificuldades

Renan Ribeiro, aluno da Escola Estadual Plena Santa Elvira, localizada no município de Juscimeira (a 157 quilômetros de Cuiabá), conquistou uma vaga para o curso de Sistemas de Informação, na UFMT. As dificuldades enfrentadas ao longo dos anos como aluno nessa escola nunca foram pretexto para desanimar ou desistir dos estudos.

O aluno destaca que hoje a escola tem uma ótima estrutura física e está adequada para atender os alunos, mas nem sempre foi assim. Ele e os colegas já chegaram a estudar em salas de madeira e embaixo de árvores. “A nossa trajetória aqui foi um pouco complicada, passamos por altos e baixos, mas nunca desistimos e hoje a estrutura melhorou. Isso foi um avanço pra gente”.

Para o adolescente, o apoio dos profissionais da educação foi essencial para o seu sucesso. “Os professores aqui participam da nossa vida, tanto dentro da escola como fora. Eles são muito mais que professores, são nossos amigos também e isso ajuda muito na aprendizagem. Aqui dá gosto estudar”, elogia.