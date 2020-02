Fim de semana tem teatro, estreia nos cinemas e show eletrônico

A Secretaria de Comunicação informa aos servidores públicos e a sociedade cuiabana a agenda cultural para este final de semana (7, 8 e 9).

Uma ótima opção dando início aos eventos que acontecem na Capital é a apresentação nacional do DJ Chapeleiro, que rola nesta Sexta-feira (7), O artista é um dos mais expressivos do psytrance brasileiro e encabeçará a noite do Festival Alakazan. No sábado (8) vai rolar um Festival de Rock, a festa, que tem início às 17h, reúne cinco bandas da cena mato-grossense em mais de oito horas de show, na La Cerva Cervejaria, com entrada gratuita. Além disso estreia no cinema Aves de Rapina, que conta a história de cinco vilãs que precisam se unir para derrotar um criminoso em Gotham City. Isso é 1% do que vai acontecer por aqui. Confira

Shows e Festas

1. O Que: Chapeleiro – Ele passeia entre o trance, o prog e o minimal em um estilo batizado por ele mesmo de Brutal Bass. O DJ, que começou a discotecar em 2000, se tornou produtor nove anos depois e segue criando sons transcendentais. Resumindo será mais uma noite de abalar as estruturas da casa, a festa em parceria com Alakazam ainda traz os DJs Francisco Biancardini, Zburning e Horus.

Quando: Sexta-feira (7)

Onde: Vozz Club

2. O Que: Festival Rock & Chopp – As atrações da noite são Power Rock Trio, Ton Rock, The Eversons, Antropoide, Oestfield e Diego Carvalho. As bandas começam a tocar a partir das 17h e o público vai poder curtir alguns clássicos do rock como Led Zeppelin, Beatles, Guns’n Roses, AC/DC e Pink Floyd, além de sucessos como Rappa, Cidade Negra, Engenheiros, Raimundos, rock nacional e Internacional, já que as atrações são bem diversificadas.

Quando: Sábado (8)

Onde: La Cerva Cervejaria – Avenida das Torres n. 1150 – Jardim Itália – próximo ao contorno do Jd. Itália

3. O Que: Esquenta do Tome-Acontece o Esquenta de Carnaval do Tome. O evento conta com show nacional do ex-Pagodart Flavinho. Além dele também se apresenta no local a banda Tome Aí, Aprontaê, a dupla Kelly & Klinger e Dj Juliano.

Quando: Domingo (9)

Onde: Bar do Jarbas

Teatro e Exposição

1. O Que: Nico e Lau, 25 anos – Essa comédia é uma releitura do grande sucesso de Nico e Lau encenada a mais de uma década com o nome de Bico Calado. O enredo trabalha com o imaginário do cuiabano que sempre teve o Rio de Janeiro como seu destino favorito. Traz a cena o protagonismo novamente das personagens Nico e Lau com suas performances já bem conhecidas do público mato-grossense. Lau some de Cuiabá e quando aparece vem daquele jeito: com trejeitos, sotaques e uma relação extensa de novas amizades. Nico por sua vez está envolto em um “’rolacionamento” misterioso com uma mina descolada, mas nem tanto.

Quando: Sábado (8) e Domingo (9)

Onde: Cine Teatro Cuiabá

2. O Que: Exposição ‘O Céu de Mato Grosso’– A exposição é composta por um conjunto de ações, utilizando fotografias, desenhos e instalações para criar um espaço imersivo com conteúdo científico, de caráter lúdico e de alcance para todas as idades. Os trabalhos apresentados foram produzidos multidisciplinarmente por professores e alunos de diferentes cursos da Universidade Federal de Mato Grosso, de forma que os participantes exercitem habilidades pedagógicas e criativas.

Quando: Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9)

Onde: Sesc Arsenal

3. O Que: Exposição ‘Entre Instintos’ – A abertura contará com performances do Spectro Lab, Theatro Fúria e Coma A Fronteira, apresentações das bandas Cris Chaves e Karola Nunes e discotecagem com Chabox. As fotografias da série ‘A imagem que habito’, de Marcelo, abordam a imagem a partir da exposição das redes sociais e os questionamentos que permeiam essa relação.

Quando: Sábado (8)

Onde: Metade Cheio

Estreia Filmes

1. O Que: Aves de Rapina – Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City.

Quando: Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9)

Onde: Cine Araújo, Cinépolis e Cinemark

2. O Que: Bad Boys para Sempre – Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas.

Quando: Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9)

Onde: Cine Araújo, Cinépolis e Cinemark

3. O Que: Os Órfãos- Kate é uma jovem professora que é contratada para trabalhar como governanta na mansão de um homem rico. Na casa, localizada em Essex, nos arredores de Londres, vivem também Flora e Miles, sobrinhos órfãos de seu patrão. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.

Quando: Sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9)

Onde: Cine Araújo, Cinépolis e Cinemark