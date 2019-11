Final da Copa Verde é destaque da programação no Complexo Arena Pantanal

O primeiro duelo da final da Copa Verde entre Cuiabá e Paysandu abre a programação do Complexo Arena Pantanal nesta quinta-feira (14.11). De sexta-feira (15) a domingo (17), um evento de crossfit movimenta o estádio e o ginásio Aecim Tocantins. Na segunda (18), começa o Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-15 no ginásio. E desde o dia 1º de novembro, é realizado o Mutirão Fiscal Fecha Acordo no segundo andar da Arena Pantanal.

Conheça abaixo mais informações sobre as atividades.

Final Copa Verde

O Cuiabá Esporte Clube ficou com o mando de campo na primeira partida da final da Copa Verde 2019. O duelo será na Arena Pantanal, nesta quinta-feira (14.11), às 20h (horário local), contra o Paysandu/PA.

Campeão da Copa Verde em 2015, o Dourado busca o bicampeonato, após uma pequena pausa na série B do Campeonato Brasileiro. Já o time paraense, que é o atual campeão, pode chegar ao tri. O vencedor desta edição fica também com uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020.

A competição nacional realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi disputada em cinco fases entre os clubes das regiões Norte e Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo. A segunda e decisiva partida será na próxima quarta-feira (20.11), no estádio Mangueirão, em Belém/PA.

Confira os pontos de vendas dos ingressos para o jogo na Arena Pantanal:

Pela internet: www.tickethub.com.br

Lojas físicas: Dourado Store (L3 Shopping Estação), Casa de Festas (Shopping Pantanal), sede do Cuiabá EC e Papelaria Grafitte (Várzea Grande)

3ª Regional Mato Grosso – Crossfit

Foto por: Thiago César

De sexta-feira (15) a domingo (17), dois equipamentos do Complexo Arena Pantanal, o ginásio e o estádio, serão palco da terceira Regional Mato Grosso de Crossfit e treinamento funcional. No sábado (16.11), pela manhã, as atividades acontecem na Arena Pantanal e nos demais dias e horários, no ginásio Aecim Tocantins.

Com premiação total de R$ 15 mil, a competição conta com 350 participantes de todo o Estado, sendo que os municípios com mais inscrições foram Cuiabá, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Sorriso.

O evento busca encontrar os atletas mais bem-condicionados de Mato Grosso e fomentar a prática de atividade física. A entrada é gratuita, com solicitação para que o público leve 1 kg de alimento não-perecível para doação ao projeto Sorria.

Programação

Sexta (15.11): das 9h às 21h

Sábado (16.11): das 7h às 21h

Domingo (17.11): das 7h às 15h

Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-15

Na segunda (18.11), o ginásio Aecim Tocantins começa a sediar o 10º Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-15 masculino. A competição prossegue até domingo (24.11).

Realizado pela Confederação Brasileira de Futsal com o apoio local da Federação Mato-Grossense de Futsal, o torneio reúne equipes dos estados do Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rondônia.

A equipe mato-grossense estreia no torneio enfrentando a seleção de Rondônia na segunda (18.11), às 19h30.

Mutirão Fiscal Fecha Acordo

Foto por: Mayke Toscano

O Mutirão Fiscal Fecha Acordo está funcionando no segundo andar da Arena Pantanal, com atendimento de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18 horas, até o dia 29 de novembro. Não há intervalo para almoço e a distribuição de senhas vai até às 16h.

A exceção fica por conta dos dias em que serão realizados os jogos pelo Campeonato Brasileiro da série B e da Copa Verde. Nestas datas (1º, 5, 11 e 14), o atendimento será feito até às 13h, com distribuição de senhas até às 11h.

Promovido pelo Governo de Mato Grosso em parceria com o Poder Judiciário, o Mutirão Fiscal oferece oportunidade para o contribuinte renegociar dívidas fiscais e tributárias geradas no âmbito dos seguintes órgãos: Secretaria de Fazenda (Sefaz), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), Procon e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager).