Final de Semana: Círculo de Mulheres apresenta performance de bonecas híbridas

Melhorar indicadores de desempenho do município no período de pós-pandemia é um grande desafio para todos os gestores do país. Devido a isso, a secretária de Gestão do Município de Cuiabá, Ellaine Mendes, participou do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais (Fonac – 75º), nos dias 09 e 10 de dezembro, em Brasília, onde foram debatidas as novas ferramentas de inovação, troca de experiência entre secretários de 18 capitais das áreas administrativas das respectivas prefeituras.

Para falar sobre a PEC – 32/2020, sobre a Reforma Administrativa nos estados e municípios, o Fórum contou com os esclarecimentos do advogado e consultor legislativo do Senado Federal, Vitor Marcel Medeiro, além disso o outro assunto debatido entre os gestores foi quanto a importância da digitalização e exclusão das segundas vias em papel. Várias cidades do país já economizam milhões dos cofres públicos com a iniciativa.

A secretária de Gestão de Cuiabá, Ellaine Mendes, conta que, além de trocar experiência, foi possível ela mostrar o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro em focar na humanização do atendimento público e dos serviços prestados pela Prefeitura. Ela lembra que, a gestão também investe no processo de digitalização, porém, pensa também no cidadão que ainda não tem acesso a internet ou naqueles que ainda não são capacitados para mexer com as ferramentas on-line. “Nesses dois dias, foi possível falarmos sobre a troca experiência, daquilo que está dando certo nas cidades para melhorarmos a prestação dos serviços oferecidos a população. O encontro também serviu para construirmos conceitos, debater a prática da boa gestão, melhorar indicadores do município, sobre a diminuição de gastos com a folha de pagamento, auditorias, planos estratégicos , compromisso com a gestão, metas, melhorar a arrecadação sem aumentar impostos e a Reforma Administrativa. Muito do que foi falado para uma boa gestão, já praticamos em Cuiabá, mas é preciso sempre estar atualizado e melhorando a cada dia, essa é uma proposta do prefeito Emanuel Pinheiro, oferecer a cada dia, melhores serviços para o povo, principalmente aqueles que estão na ponta, mais distantes, que antes, por exemplo, eram esquecidos, na gestão atual, é nítido que a Prefeitura está conseguindo chegar em todos os lugares, mas precisamos de mais”, comentou a secretária.

Secretário de Administração e Gestão de Pessoal, de Curitiba (PR), e presidente do Fonac, Alexandre Jarschel de Oliveira, cita que evento marca a retomada das atividades presenciais dos associados ao Fórum após um longo período de deliberações virtuais. “O evento é muito importante porque traz matéria da atualidade da administração pública e o fórum dissemina esse conhecimento e ocorre uma troca de experiência entre os secretários. O que é feito em Curitiba, por exemplo, pode ser implantado em Cuiabá e o que é realizado em Cuiabá pode ser implantado em Curitiba. Daqui eles saem com uma nova ideia de administração. Aqui, tivemos a mostra de boas praticas na administração e propostas de lei para melhorar a administração pública, foi mostrado os case de sucesso. São quase 20 anos realizando esse Fórum que veio para ficar e ajudar todos esses gestores”, comentou o presidente do Fonac.

No próximo ano, estão previstos três encontros de gestores no Fonac, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Salvador.