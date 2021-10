Finalistas do CNA Jovem 2021 apresentam soluções para o agro

Uma nova edição do programa “Saúde do Homem e da Mulher Rural” foi realizada pelo Sistema FAET/SENAR no munícipio de Miranorte. Dessa vez, além dos testes preventivos contra o câncer de colo uterino e de próstata, a ação também ofereceu consultas médicas e palestras gratuitas sobre prevenção de doenças e trabalho infantil aos produtores e trabalhadores rurais da região.

Segundo o agricultor Francisco Alves, quando foi informado sobre o evento do SENAR, deixou as atividades da fazenda para aproveitar a oportunidade “Já tinha dois anos que eu não fazia o exame, muitas vezes nós temos dificuldades para ir na cidade, mas nesse evento eles adaptaram o local, a locomoção e até os horários para que todos nós pudéssemos ser atendidos”, pontuou.

Neste mês de outubro estão previstos cerca de sete eventos para atender aproximadamente 1.400 homens e mulheres do meio rural. Para a coordenadora do programa, Deise Colombari, a ação além de facilitar o acesso ao exame para muitas pessoas, também tem o propósito de propagar a informação sobre a importância da prevenção como a melhor forma de combater a doença. “Precisamos incentivar os produtores e trabalhadores rurais a ter esses cuidados e a realizar frequentemente os exames de rotina”, afirmou.

Em Miranorte, o evento foi uma parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura do município. O presidente do SR, Saddin Bucar, avaliou que garantir o atendimento médico aos trabalhadores do campo é dar continuidade aos bons resultados do setor. “O foco do sindicato rural é atender prontamente produtores, familiares e trabalhadores rurais, por isso estamos aqui hoje para prevenir, levar mais saúde para quem vive e trabalha na zona rural”, finalizou.

O PROGRAMA:

Criado em 2011, o programa já atendeu mais de 24 mil produtores, produtoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais no estado. O objetivo é contribuir com a educação em saúde, prevenção e o diagnóstico precoce. No dia da ação, as consultas foram agendadas e enquanto os participantes aguardavam, puderam assistir a palestras informativas. Os resultados dos exames serão encaminhados para a Secretaria de Saúde do município, que farão os encaminhamentos necessários conforme os resultados.